Messi için kıta fark etmiyor! Kupasını aldı, tarihe geçti! Törendeki Galatasaray detayı ise gündem oldu...

Lionel Messi, Sergio Busquets ve Jordi Alba'nın forma giydiği Inter Miami, Kuzey/Orta Amerika Ligler Kupası finalinde, normal süresi 1-1 biten maçta Nashville'i penaltılarla 10-9 mağlup etti ve şampiyon oldu.
Messi, 44. kupasını kazanarak futbol tarihinin en çok kupa kazanan futbolcusu oldu.
Messi, kupayı kaldırmadan önce takımın eski kaptanı Yedlin'i de yanına çağırdı ve kupayı onunla birlikte kaldırdı. Yedlin, bir dönem Galatasaray forması giymişti.
Messi, 44. kupasını kazanarak futbol tarihinin en çok kupa kazanan futbolcusu oldu. Inter Miami, ABD Ligler Kupası finalinde normal süresi 1-1 biten maçta Nashville'i penaltılarla 10-9 yendi ve şampiyon oldu.pic.twitter.com/xCV6ZgBUBt— Mynet Spor (@mynetspor) August 20, 2023