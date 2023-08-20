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  4. Messi için kıta fark etmiyor! Kupasını aldı, tarihe geçti! Törendeki Galatasaray detayı ise gündem oldu...

Messi için kıta fark etmiyor! Kupasını aldı, tarihe geçti! Törendeki Galatasaray detayı ise gündem oldu...

20.08.2023 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Inter Miami, ABD Ligler Kupası finalinde normal süresi 1-1 biten maçta Nashville'i penaltılarla 10-9 yendi ve şampiyon oldu.

Lionel Messi, Sergio Busquets ve Jordi Alba'nın forma giydiği Inter Miami, Kuzey/Orta Amerika Ligler Kupası finalinde, normal süresi 1-1 biten maçta Nashville'i penaltılarla 10-9 mağlup etti ve şampiyon oldu.

MESSI TARİHE GEÇTİ

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Messi, 44. kupasını kazanarak futbol tarihinin en çok kupa kazanan futbolcusu oldu.

ESKİ GALATASARAYLI YEDLIN'E JEST

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Messi, kupayı kaldırmadan önce takımın eski kaptanı Yedlin'i de yanına çağırdı ve kupayı onunla birlikte kaldırdı. Yedlin, bir dönem Galatasaray forması giymişti.

MESSI'DEN HARİKA GOL


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