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Messi kazandı! Barcelona'da başkan Bartomeu istifa etti!

İSPANYA HABERLERİ  | 27.10.2020 22:32 | Son Güncelleme

Lionel Messi'yle ilgili yaz transfer sezonu boyunca yaşanan gerilimlerden sonra karışan Barcelona'da başkan Bartomeu ve yönetim kurulunun toplu şekilde istifa ettiği belirtildi.

Messi kazandı! Barcelona'da başkan Bartomeu istifa etti!

Barcelona'da yaz aylarında çıkan Messi krizinin ardından eleştiri oklarının hedefinde olan başkan Josep Maria Bartomeu, inadını kırdı ve istifa kararı aldı.

Başkan Bartomeu ile yönetim kurulu, kendilerini ayrılmaya zorlayacak genel kurul kararını beklemeden önce istifalarını verdi.

Özellikle Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin uzun süredir tepki gösterdiği Bartomeu'ya, Pique başta olmak üzere birçok oyuncunun da sık sık eleştirileri bulunmaktaydı.

Gelecek yaz bitecek sözleşmesinin ardından ayrılacağını söyleyen Messi, "kendisine verilen sözlerin tutulmadığını, vizyonsuz bir yönetim olduğunu" ileri sürmüştü.

"İSTİFA ETMEYECEĞİM' DEMİŞTİ"

Bartomeu kısa süre önce yaptığı açıklamada, "İstifa etmek aklımın ucundan bile geçmedi. Messi ve çevresindeki oyuncuların neler yapabileceğini biliyorum. Bence Messi ile bir şampiyonluk daha yaşayacağız." şeklinde konuşmuştu.

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