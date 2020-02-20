Messi kulüp isterse Barcelona'da kalmaya hazır

Barcelona ile sözleşmesi normal şartlarda 2021 haziran ayında sona eren ancak talep etmesi halinde bu haziranda da bedelsiz serbest kalacak olan 32 yaşındaki Messi, İspanya'nın El Mundo Deportivo gazetesine konuştu.

"Sözleşmedeki serbest kalma maddesi gerçekte benim kararlarımı etkilemiyor." diyen Messi, "Bir çok seferinde Barcelona'dan ayrılma olasılığım oldu. Bu zamana kadar, sözleşmemin tek taraftı olarak feshetme bedelini ödeyeceğini belirten çok fazla kulüp benimle ilgilendi ama buradan ayrılmayı hiçbir zaman düşünmedim, şimdi de düşünmüyorum. Eğer kulüp isterse, devam etmekte sorun yok" dedi.

Katalan takımında yeni teknik direktör Quique Setien ile birlikte oyun sisteminin de değiştiğini ve kazanmak için bir çok alanda kendilerini geliştirmek zorunda olduklarını söyleyen Messi, Barcelona'da futbolcu, kulüp, taraftar olmak üzere herkesin mutlu olmasını istediğini ve bunun için kazanmayı hedefleyen bir proje gerektiğini savundu.

Messi ayrıca Barcelona kulüp yönetiminin "bazı futbolcular ve yönetime muhalif kişileri sosyal medyada hedef alan bir kara kampanya başlattığı" yönünde çıkan iddialara ilişkin ise "Benim için sürpriz oldu. Başkan, basın toplantısında ve kulübün yazılı açıklamasında söylenenleri takım kaptanlarını toplayarak bize de tekrarladı. Gerçeği söylemek gerekirse böyle bir şeyin yaşanmasını biraz garip karşılıyorum" yorumunu yaptı.