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Messi kulüp isterse Barcelona'da kalmaya hazır

İSPANYA HABERLERİ  | 20.02.2020 13:38 | Son Güncelleme

Barcelona'nın Arjantinli yıldız futbolcusu Lionel Messi, takımdan ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

Messi kulüp isterse Barcelona'da kalmaya hazır

Barcelona ile sözleşmesi normal şartlarda 2021 haziran ayında sona eren ancak talep etmesi halinde bu haziranda da bedelsiz serbest kalacak olan 32 yaşındaki Messi, İspanya'nın El Mundo Deportivo gazetesine konuştu.

"Sözleşmedeki serbest kalma maddesi gerçekte benim kararlarımı etkilemiyor." diyen Messi, "Bir çok seferinde Barcelona'dan ayrılma olasılığım oldu. Bu zamana kadar, sözleşmemin tek taraftı olarak feshetme bedelini ödeyeceğini belirten çok fazla kulüp benimle ilgilendi ama buradan ayrılmayı hiçbir zaman düşünmedim, şimdi de düşünmüyorum. Eğer kulüp isterse, devam etmekte sorun yok" dedi.

Katalan takımında yeni teknik direktör Quique Setien ile birlikte oyun sisteminin de değiştiğini ve kazanmak için bir çok alanda kendilerini geliştirmek zorunda olduklarını söyleyen Messi, Barcelona'da futbolcu, kulüp, taraftar olmak üzere herkesin mutlu olmasını istediğini ve bunun için kazanmayı hedefleyen bir proje gerektiğini savundu.

Messi ayrıca Barcelona kulüp yönetiminin "bazı futbolcular ve yönetime muhalif kişileri sosyal medyada hedef alan bir kara kampanya başlattığı" yönünde çıkan iddialara ilişkin ise "Benim için sürpriz oldu. Başkan, basın toplantısında ve kulübün yazılı açıklamasında söylenenleri takım kaptanlarını toplayarak bize de tekrarladı. Gerçeği söylemek gerekirse böyle bir şeyin yaşanmasını biraz garip karşılıyorum" yorumunu yaptı.

Eski teknik direktör Ernesto Valverde'nin gönderilmesiyle ilgili olarak "Bir çok futbolcu memnun değildi ve onun döneminde çok da çalışmıyordu." şeklinde bir açıklama yapan Barcelona Sportif Direktörü Eric Abidal ile yaşadığı polemiklere de cevap veren Messi, şu ifadeleri kullandı:

"(Abidal) Bu sözleri söylerken kafasından ne geçiyordu bilemiyorum. Ben, bu sözleri üzerime aldım ve cevap verdim. Çünkü futbolculara saldıran sözlerdi. Soyunma odasında artık çok fazla şey söyleniyor, sanki her şeye, futbolcuların, teknik adamların gelişine, gidişine burada karar veriliyor. Sanki benim çok fazla gücüm var ve kararlar alıyorum gibi bir durum var. Ve bu sözleri kulüpten birinin, bir sportif direktörün söylemesi beni rahatsız etti. Bu yüzden çıkıp, durumu aydınlatmak istedim. Sportif direktörün bana bu şekilde saldırmasına izin vermemem gerektiğini biliyordum."

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
messi barcelona İspanya La Liga

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