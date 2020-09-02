Messi, Manchester City'nin teklifini kabul etti!

Lionel Messi Manchester City'nin transfer teklifini kabul etti. Arjantinli yıldız yaklaşık 5 seneyi kapsayan ve 700 milyon euro değere sahip kontrat teklifine 'Evet' dedi. Bu anlaşmayla birlikte Messi, tarihin en çok kazanan sporcusu olacak.Arjantinli yıldız önce 3 sezon Manchester City'de oynayacak, daha sonra ise City Football Group'un ABD MLS Ligi takımlarından New York City'e gidecek. Messi 2 sene de burada futbol oynayacak.
33 yaşındaki oyuncu bu anlaşmayla saatte 15 bin 900, günde 381 bin ve ayda da 10 milyon 700 bin euro gibi inanılması güç bir para kazanacak. Yıldız isme ayrıca City Football Group şirketinin hisselerinin bir bölümü de verilecek.
6 kez Ballon d'Or sahibi olan oyuncunun babası Jorge Messi de yarından itibaren Barcelona'yla ayrılık görüşmelerine resmen başlayacak. Barcelona Kulübü oyuncusuna 2 yıllık sözleşme getirme planı yapmıştı ancak bu haberden önce de Messi'nin Barça'dan ayrılığına kesin gözüyle bakılıyordu.
Manchester City bu transferi açıklamak için büyük bir proje gerçekleştiriyor. Messi'nin transferini duyururken güzel bir klip yapılmasını isteyen İngiliz devi, dünyaca ünlü bir reklam şirketiyle anlaştığı öğrenildi.
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