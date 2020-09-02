SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Messi, Manchester City'nin teklifini kabul etti!

Messi, Manchester City'nin teklifini kabul etti!

İSPANYA HABERLERİ  | 02.09.2020 19:48 | Son Güncelleme

Barcelona ile bağlarını koparmaya hazırlanan Lionel Messi, Manchester City'den gelen tarihi teklifi kabul etti. 5 yıl için toplam 700 milyon euroluk teklife "evet" diyen Messi'ye İngiliz ekibinin bağlı olduğu City Football Group şirketinden hisse de verilecek.

Messi, Manchester City'nin teklifini kabul etti!

Lionel Messi Manchester City'nin transfer teklifini kabul etti. Arjantinli yıldız yaklaşık 5 seneyi kapsayan ve 700 milyon euro değere sahip kontrat teklifine 'Evet' dedi. Bu anlaşmayla birlikte Messi, tarihin en çok kazanan sporcusu olacak.Arjantinli yıldız önce 3 sezon Manchester City'de oynayacak, daha sonra ise City Football Group'un ABD MLS Ligi takımlarından New York City'e gidecek. Messi 2 sene de burada futbol oynayacak.

SAATTE 15 BİN 900 EURO KAZANACAK, ŞİRKETTEN HİSSE VERİLECEK

33 yaşındaki oyuncu bu anlaşmayla saatte 15 bin 900, günde 381 bin ve ayda da 10 milyon 700 bin euro gibi inanılması güç bir para kazanacak. Yıldız isme ayrıca City Football Group şirketinin hisselerinin bir bölümü de verilecek.

AYRILIK GÖRÜŞMELERİNİ BABASI YAPIYOR

6 kez Ballon d'Or sahibi olan oyuncunun babası Jorge Messi de yarından itibaren Barcelona'yla ayrılık görüşmelerine resmen başlayacak. Barcelona Kulübü oyuncusuna 2 yıllık sözleşme getirme planı yapmıştı ancak bu haberden önce de Messi'nin Barça'dan ayrılığına kesin gözüyle bakılıyordu.

DÜNYACA ÜNLÜ REKLAM EKİBİ TUTULDU

Manchester City bu transferi açıklamak için büyük bir proje gerçekleştiriyor. Messi'nin transferini duyururken güzel bir klip yapılmasını isteyen İngiliz devi, dünyaca ünlü bir reklam şirketiyle anlaştığı öğrenildi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldıYeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldı
Messi Barcelona'da kalacak mı? Babası açıkladı! Messi Barcelona'da kalacak mı? Babası açıkladı!
Trabzonspor kritik virajda!Trabzonspor kritik virajda!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Dehşet veren olay! Eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu...
Dehşet veren olay! Eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu...
O ilimizde durum çok ciddi! Vaka artışı önlenmezse...
O ilimizde durum çok ciddi! Vaka artışı önlenmezse...
Galatasaray transferde bombayı patlatıyor
Galatasaray transferde bombayı patlatıyor
Fenerbahçe'den bir transfer daha!
Fenerbahçe'den bir transfer daha!
Erol Bulut'un gözüne giremedi, takımdan gönderiliyor!
Erol Bulut'un gözüne giremedi, takımdan gönderiliyor!
Süper Lig ekibinden Subotic bombası!
Süper Lig ekibinden Subotic bombası!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Kasıklarına dövme yaptırdı... Sonrasında isyan etti!
Kasıklarına dövme yaptırdı... Sonrasında isyan etti!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Barcelona’da Messi şoku
Barcelona’da Messi şoku
Messi, Barcelona'dan ayrılıyor mu? Başkan resmen açıkladı!
Messi, Barcelona'dan ayrılıyor mu? Başkan resmen açıkladı!
Okuyucu Yorumları 3 yorum
İngiltere, önemli ligleri olan ülkeler içinde en pahalı lige sahip olan ülke. Ardından İtalya geliyor. İspanyol takımlarının, 5 tanesi hariç, çoğu fakir ve vasat takımlar. Oysa İngiltere'de son sıradaki takımlar bile dehşet saçabiliyor.
Oraya gider ise birinci derece rakibi olan Ronaldo, Manchester City ve Paris Saint-Germain'den birinde oynamadığı için imaj olarak birçokları tarafından daha da ön plana çıkarılabilir.
7 ceddinin de 7 ceddini doyuracak ne yapabilir ki insan oğlu.ne olursa olsun değmez...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Messi, Manchester City'nin teklifini kabul etti!
Messi, tarihi sözleşme teklifini kabul etti!
Messi Barcelona'da kalacak mı? Babası açıkladı!
Messi Barcelona'da kalacak mı? Babası açıkladı!
Barcelona'dan Lionel Messi'ye tarihi ceza kapıda
Messi'ye tarihi ceza kapıda!
Barcelona'nın yıldızı Ivan Rakitic, Sevilla'ya geri döndü
Yıldız oyuncunun transferi resmen açıklandı!
Messi'den şok haraket! İlk antrenmana çıkmadı...
Messi'den şok haraket! Antrenmana çıkmadı...
David Silva'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
David Silva'nın testi pozitif çıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.