Messi'nin Barcelona'da kalma şartı; Xavi...

Sözleşmesinin 2021'de sona ereceği Barcelona'dan ayrılma ihtimali konuşulan Lionel Messi'nin eski takım arkadaşı Xavi'nin takımın başına geçmesi durumunda kulüpte kalacağı öğrenildi.

Katalan devi Barcelona ile olan sözleşmesi 2021'in yaz aylarında sona erecek Lionel Messi için ayrılık iddiaları artmış durumda. Fakat Arjantinli oyuncunun ayrılık kararının farklı bir durumu tetiklemek adına olduğu iddia edildi.

İngiltere'de yayın yapan The Sun Gazetesi'nin haberine göre Messi, eski takım arkadaşı Xavi'nin teknik direktörlüğe getirilmesi durumunda 2021'den sonra da takımda kalmak adına sözleşmesini uzatabilir.

BAŞKAN ADAYI TAKIMI XAVI'YE EMANET ETMEYİ PLANLIYOR

Messi'nin ayrılma arzusunun da Xavi'nin gelişini teşvik etmek adına olduğu belirtilmekte. Yeni başkan adaylarından Victor Font, seçilmesi durumunda takımın başına Xavi'yi getirmeyi planlıyor.