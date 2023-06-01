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  4. Messi'nin PSG kariyeri bitti! PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier'den resmi açıklama geldi! ''Yarın son kez sahaya çıkacak''

Messi'nin PSG kariyeri bitti! PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier'den resmi açıklama geldi! ''Yarın son kez sahaya çıkacak''

01.06.2023 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier, Messi'nin takımdan ayrıldığını duyurdu. Galtier, "Futbol tarihinin en iyi oyuncusuna teknik direktörlük yapma ayrıcalığına sahip oldum. Yarın Messi'nin Parc des Princes'teki son maçı olacak." dedi.

Messi'nin PSG kariyeri bitti! PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier'den resmi açıklama geldi! ''Yarın son kez sahaya çıkacak''
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier, Arjantinli futbolcu Lionel Messi’nin takımdan ayrılacağını açıkladı.

SON MAÇINA ÇIKIYOR

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Christophe Galtier, “Futbol tarihinin en iyi oyuncusuna teknik direktörlük yapma ayrıcalığına sahip oldum. Yarın Messi'nin Parc des Princes'teki son maçı olacak.” dedi.

74 MAÇTA 32 GOL, 35 ASİST

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35 yaşındaki Arjantinli oyuncu, PSG formasıyla toplamda 74 maça çıktı ve 32 gol, 35 asist yaptı.

BU SEZON ŞAMPİYON OLDULAR

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Lionel Messi, kariyerindeki 43. kupayı kazanarak Daniel Alves'e ait olan en çok kupa kazanan futbolcu rekoruna ortak olmuştu.

"BARÇA BİR SEÇENEK DEĞİL"

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Ronaldo'nun da top koşturduğu Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden olan Al Hilal dair birçok kulüpten teklif alan yıldız oyuncunun birkaç gün içinde geleceği hakkındaki kararını vereceği öğrenilirken, İspanyol basınından Mundo Deportivo, Messi'nin birçok seçeneği olmasına karşın eski kulübü Barcelona'yı bu seçenekler arasında görmediği aktarıldı.

ARABİSTAN'DAN TARİHİ TEKLİF

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Arabistan ekibinin eski takımı Barcelona'ya geri döneceği konuşulan Lionel Messi için tarihi bir teklife hazırlandığı Al Hilal'in Messi için yıllık 500 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Suudi Arabistan ekibi, Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo ile rekabet etmesi ve ligin marka değerini daha çok artırmak için bu paralara çıktığı ileri sürüldü.


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