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Messi'nin rüyası sona erdi! Çektiği video bile işe yaramadı! Yeni teklifi kabul ederse para içinde yüzecek...

07.05.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Takımın izinli olacağını düşünüp haber vermeden Suudi Arabistan'a giden Lionel Messi, kadro dışı bırakılmıştı. Yayınladığı video ile PSG'den özür dileyerek yönetimin kendisi için vereceği kararı beklediğini söyleyen Messi için karar verildi.

Messi'nin rüyası sona erdi! Çektiği video bile işe yaramadı! Yeni teklifi kabul ederse para içinde yüzecek...
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Messi'nin kulüpten habersiz olarak Suudi Arabistan'a gitmesi kriz çıkarttı. PSG tarafından kadro dışı bırakılan Messi, özür dileyerek geri adım attı. Bu özür videosuna rağmen taraftarın öfkesi dinmedi ve ipler tamamen koptu.

“İZİNLİ OLACAĞIMIZI DÜŞÜNDÜM”

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Messi yayınladığı videoda, “Merhaba, şu anda olanlar nedeniyle bu videoyu çekmek istedim. İlk olarak tabii ki arkadaşlarım ve kulüpten özür dilerim. Dürüst olmak gerekirse, önceki haftalarda olduğu gibi maçtan sonra izinli olacağımızı düşündüm. Daha önce iptal ettiğim Arabistan gezisini ben organize etmiştim. Tekrar söylüyorum, yaptığım şey için özür dilerim ve kulübün kararını bekliyorum. Başka bir şey yok, kucak dolusu sevgiler.” demişti.

İPLER KOPTU! GİDİYOR...

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PSG'nin kararından dönmeyeceği ve sene sonu için yolları ayıracağı öğrenilen Messi için Fransa serüveni sona eriyor. Arjantinli yıldız için Ronaldo'yu alan Al Hilal'in nabız yokladığı iddia edildi. Messi'ye sezon sonunda 430 milyon euro'luk teklif yapmaya hazırlanan Al Hilal'in beklemede olduğu öğrenildi.


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