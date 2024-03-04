Messi'nin şutu bebeğe isabet edince yürekler ağza geldi! Ufaklığın babasının tepkisi ise şaşkınlık yarattı

Lionel Messi'nin şutu bebeğe çarpınca yürekler ağza geldi. Kariyerine ABD'nin Inter Miami takımında devam eden Arjantinli yıldız bu kez kaçırdığı golle gündeme oturdu.

KÜÇÜK KIZA İSABET ETTİ

Messi'nin çektiği frikik kale arkasındaki küçük bir kıza isabet etti. Çarpmanın etkisiyle ağlamaya başlayan bebeğe hemen ailesi müdahale etti.

BABASINDAN İLGİNÇ TEPKİ

O anları videoya çeken bir kişi konuşmaları kaydetti. Küçük çocuğun babası, "Bir şey olmadı aşkım. Sana topu atan Messi'ydi. Bu topu sana verdi" diyerek çocuğunun ağlamasını dindirmeye çalıştı.





