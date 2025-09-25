Messi Şov Devam Ediyor: Inter Miami, New York City'yi Deplasmanda Farklı Yendi!

Lionel Messi'nin İki Gol ve Bir Asistle Yıldızlaştığı Maçta Inter Miami, New York City FC'yi 4-0 Mağlup Etti. Arjantinli Süperstar, MLS'te Tarih Yazmaya Devam Ediyor.

Lionel Messi rüzgarı MLS'i kasıp kavurmaya devam ediyor. Inter Miami, New York City FC deplasmanında adeta şov yaparak 4-0'lık bir galibiyet elde etti. Maçın yıldızı ise her zamanki gibi Lionel Messi oldu. Arjantinli süperstar, attığı iki gol ve yaptığı bir asistle takımının galibiyetinde başrol oynadı. Inter Miami, maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergiledi. Messi'nin liderliğindeki hücum hattı, New York City savunmasına zor anlar yaşattı. Messi, sadece golleriyle değil, oyun zekası ve paslarıyla da takımını yönlendirdi. Maç boyunca gösterdiği performansla taraftarlarını bir kez daha büyüledi.

Bu galibiyetle Inter Miami, son üç maçını da kazanmış oldu. Messi'nin takıma katılmasıyla birlikte bambaşka bir havaya bürünen Inter Miami, şampiyonluk yarışında iddialı konuma geldi. Takımın performansı, Messi'nin varlığının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

REKOR GELDİ!

Messi'nin bu maçtaki performansı, aynı zamanda MLS tarihinde de yeni rekorlar anlamına geliyor. Arjantinli yıldız, sekiz maçta birden fazla gol atan ilk oyuncu oldu. Ayrıca, bir sezonda 35 golden fazla katkı sağlayan ilk Arjantinli oyuncu unvanını da elde etti. Bu rekorlar, Messi'nin MLS'e geldiği günden bu yana ne kadar etkili olduğunu açıkça gösteriyor. New York City FC ise bu mağlubiyetle taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Takım, Inter Miami karşısında varlık gösteremedi ve sahadan farklı bir mağlubiyetle ayrıldı. New York City'nin bu mağlubiyeti, takımın gelecek maçlarda daha iyi performans göstermesi gerektiğinin bir işareti olarak kabul ediliyor.

Lionel Messi'nin muhteşem performansıyla New York City'yi deplasmanda 4-0 mağlup eden Inter Miami, şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı. Messi, attığı goller ve kırdığı rekorlarla MLS'e damga vurmaya devam ediyor. Inter Miami'nin yükselişi, Messi'nin varlığıyla doğru orantılı olarak devam edecek gibi görünüyor.