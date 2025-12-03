Trabzonspor, Vanspor maçına 1996'nın intikamı için çıkıyor! Biletlerin tamamı tükendi

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda oynanacak Trabzonspor–Vanspor karşılaşmasına taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Satışa çıkar çıkmaz tükenen biletler, mücadeleyi şimdiden kapalı gişe hâline getirdi.

1996’NIN İNTİKAM İSTEĞİ TRİBÜNLERİ DOLDURDU

Bordo-mavili taraftarların maça olağanüstü ilgisinin sebebi sadece kupada tur atlama isteği değil. 1996 yılında Vanspor’un Trabzonspor’u 1-0 mağlup ettiği karşılaşma, camianın hafızasında derin bir yara olarak kalmıştı. O yenilgi, Trabzonspor’un tarihindeki en dramatik şekilde kaçan şampiyonluklardan biri olarak biliniyor.

TARAFTAR BU KEZ TRİBÜNDE YANIT VERMEK İSTİYOR

Yıllar sonra rakipler yeniden karşı karşıya gelirken bordo-mavili taraftarlar adeta maça akın etti. Tüm biletlerin dakikalar içinde tükenmesi, Trabzonspor tribünlerinin bu maça ne kadar önem verdiğinin göstergesi oldu. Taraftarların, yıllar önce yaşanan kaybın ardından bu kez takımının yanında durarak güçlü bir atmosfer oluşturmayı hedeflediği ifade ediliyor.