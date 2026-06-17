Messi, tarihe geçtiği maçta gözyaşlarına boğuldu! Sebebini maç sonu açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nın doğal favorilerinden Arjantin, turnuvaya fırtına gibi bir giriş yaptı. Tangocular, zorlu geçmesi beklenen Cezayir karşılaşmasını 3-0 kazanırken, geceye damga vuran isim elbette efsanevi kaptan Lionel Messi oldu.

HAT-TRICK YAPTI, TARİHİ REKORA ORTAK OLDU

İlerleyen yaşına rağmen sahadaki ustalığından hiçbir şey kaybetmeyen 39 yaşındaki Lionel Messi, Cezayir filelerine bıraktığı 3 golle takımını galibiyete taşırken adını bir kez daha altın harflerle tarihe yazdırdı. Bu maçtaki hat-trick performansıyla efsane oyuncu, "Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan oyuncusu" rekoruna resmen ortak oldu. Dünya basını, Arjantinli yıldızın bu eşsiz başlangıcını manşetlerine taşıdı.

GÖZYAŞLARININ SEBEBİ FUTBOL DEĞİL

Tarihi rekora ve alınan galibiyete rağmen gecenin en çok konuşulan anı, Messi'nin attığı ilk golün ardından sahada gözyaşlarına boğulmasıydı. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan efsane kaptan, yaşadığı bu duygusal patlamanın futbolla veya kırılan rekorla ilgisi olmadığını belirtti.

Son dönemde özel hayatında zorluklar yaşadığını ifade eden Messi, "Bu tamamen maçla ilgisiz bir şeydi. Zor, karmaşık günler geçirdim. Ama tüm takıma ve takım arkadaşlarıma çok minnettarım çünkü her zaman olduğu gibi yanımda oldular ve bu süreci atlatmama yardımcı olmak için bana çok güç verdiler" sözleriyle duygularını dile getirdi.