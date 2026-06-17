SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

Messi, tarihe geçtiği maçta gözyaşlarına boğuldu! Sebebini maç sonu açıkladı

2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Cezayir'i 3-0'lık net bir skorla geçen Arjantin'de, hat-trick yapan 39 yaşındaki Lionel Messi tarihe geçti. "Dünya Kupası'nın en çok gol atan oyuncusu" rekoruna ortak olan efsane ismin, attığı ilk golün ardından döktüğü gözyaşlarının ardındaki sebep ise yürek burktu.

Messi, tarihe geçtiği maçta gözyaşlarına boğuldu! Sebebini maç sonu açıkladı
Emre Şen

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nın doğal favorilerinden Arjantin, turnuvaya fırtına gibi bir giriş yaptı. Tangocular, zorlu geçmesi beklenen Cezayir karşılaşmasını 3-0 kazanırken, geceye damga vuran isim elbette efsanevi kaptan Lionel Messi oldu.

HAT-TRICK YAPTI, TARİHİ REKORA ORTAK OLDU

Messi, tarihe geçtiği maçta gözyaşlarına boğuldu! Sebebini maç sonu açıkladı 1

İlerleyen yaşına rağmen sahadaki ustalığından hiçbir şey kaybetmeyen 39 yaşındaki Lionel Messi, Cezayir filelerine bıraktığı 3 golle takımını galibiyete taşırken adını bir kez daha altın harflerle tarihe yazdırdı. Bu maçtaki hat-trick performansıyla efsane oyuncu, "Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan oyuncusu" rekoruna resmen ortak oldu. Dünya basını, Arjantinli yıldızın bu eşsiz başlangıcını manşetlerine taşıdı.

GÖZYAŞLARININ SEBEBİ FUTBOL DEĞİL

Messi, tarihe geçtiği maçta gözyaşlarına boğuldu! Sebebini maç sonu açıkladı 2

Tarihi rekora ve alınan galibiyete rağmen gecenin en çok konuşulan anı, Messi'nin attığı ilk golün ardından sahada gözyaşlarına boğulmasıydı. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan efsane kaptan, yaşadığı bu duygusal patlamanın futbolla veya kırılan rekorla ilgisi olmadığını belirtti.

Son dönemde özel hayatında zorluklar yaşadığını ifade eden Messi, "Bu tamamen maçla ilgisiz bir şeydi. Zor, karmaşık günler geçirdim. Ama tüm takıma ve takım arkadaşlarıma çok minnettarım çünkü her zaman olduğu gibi yanımda oldular ve bu süreci atlatmama yardımcı olmak için bana çok güç verdiler" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Montella'dan Paraguay maçına özel neşter! Kadroda 3 flaş değişiklik...Montella'dan Paraguay maçına özel neşter! Kadroda 3 flaş değişiklik...
Kaliforniya'da Avusturya rüzgarı! Farklı galibiyetKaliforniya'da Avusturya rüzgarı! Farklı galibiyet
Anahtar Kelimeler:
Arjantin dünya kupası messi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail Güvenlik Kabinesi'nde 'bilgi sızdırma' krizi

İsrail Güvenlik Kabinesi'nde 'bilgi sızdırma' krizi

Kahreden kaza! 3 çocuk hayatını kaybetti

Kahreden kaza! 3 çocuk hayatını kaybetti

Haaland Dünya Kupası'na hızlı başladı! Norveç, Irak'ı rahat geçti

Haaland Dünya Kupası'na hızlı başladı! Norveç, Irak'ı rahat geçti

TV8 yayınında ortalık gerildi! "Siz kim oluyorsunuz?"

TV8 yayınında ortalık gerildi! "Siz kim oluyorsunuz?"

Festivalde 300 liraydı, pazarda 70 liraya düştü

Festivalde 300 liraydı, pazarda 70 liraya düştü

Hyundai'den Türkiye'ye 715 milyon avroluk yatırım

Hyundai'den Türkiye'ye 715 milyon avroluk yatırım

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.