Messi ve Mbappe omuz omuza verip rekoru kırdılar! Üzülen ise Cengiz Ünder oldu...

Lionel Messi, kulüp kariyerinin 700. golünü kaydetti, Mbappe ise rekora ortak oldu. Bu ikilinin yıldızlaştığı mücadelede üzülen Cengiz Ünder oldu. PSG'nin deplasmanda aldığı 3-0'lık galibiyet rekorlara sahne oldu.

MBAPPE EGALE ETTİ

Daha önce Uruguaylı golcü Edinson Cavani'ye ait olan PSG'nin en skorer oyuncusu unvanını egale eden Mbappe 200 gole ulaştı.

MESSI 700 DEDİ!

Lionel Messi ise kulüp kariyerinin 700. golünü kaydetti. PSG'nin gollerini Mbappe(2) ve Messi kaydetti. Mbappe'nin 2 golüne asist Messi'den gelirken, Messi'nin golünün asistini de Mbappe yaptı.

