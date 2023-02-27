SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fransa
  4. Messi ve Mbappe omuz omuza verip rekoru kırdılar! Üzülen ise Cengiz Ünder oldu...

Messi ve Mbappe omuz omuza verip rekoru kırdılar! Üzülen ise Cengiz Ünder oldu...

27.02.2023 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kylian Mbappe, 200 golle Edinson Cavani'ye ait olan "PSG ile en çok gol atan oyuncu" rekorunu egale etti. Dün akşam Marsilya deplasmanına çıkan PSG, Messi ve Mbappe'nin ortaklığıyla sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Messi ve Mbappe omuz omuza verip rekoru kırdılar! Üzülen ise Cengiz Ünder oldu...
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Lionel Messi, kulüp kariyerinin 700. golünü kaydetti, Mbappe ise rekora ortak oldu. Bu ikilinin yıldızlaştığı mücadelede üzülen Cengiz Ünder oldu. PSG'nin deplasmanda aldığı 3-0'lık galibiyet rekorlara sahne oldu.

MBAPPE EGALE ETTİ

2023-02-26T210218Z_519999256_UP1EJ2Q1MFS5F_RTRMADP_3_SOCCER-FRANCE-OLM-PSG-REPORT

Daha önce Uruguaylı golcü Edinson Cavani'ye ait olan PSG'nin en skorer oyuncusu unvanını egale eden Mbappe 200 gole ulaştı.

MESSI 700 DEDİ!

2023-02-26T214158Z_1398252426_RC27JZ97TDMN_RTRMADP_3_SOCCER-FRANCE-OLM-PSG-REPORT

Lionel Messi ise kulüp kariyerinin 700. golünü kaydetti. PSG'nin gollerini Mbappe(2) ve Messi kaydetti. Mbappe'nin 2 golüne asist Messi'den gelirken, Messi'nin golünün asistini de Mbappe yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Messi'ye antrenmanda büyük ayıp!Messi'ye antrenmanda büyük ayıp!
Süper Lig'in eski yıldızının eşinden tüyler ürpertici video!Süper Lig'in eski yıldızının eşinden tüyler ürpertici video!
İrlanda'yı karıştıran haber! Acun Ilıcalı sonrası taraftar ayaklandı, kulüp bir bir açıkladıİrlanda'yı karıştıran haber! Acun Ilıcalı sonrası taraftar ayaklandı, kulüp bir bir açıkladı
Anahtar Kelimeler:
mbappe messi psg Kylian Mbappe atan 10 iyet

En Çok Okunan Haberler

2 il için korkutan deprem tahmini! 'Şehrin yüzde 60-70'ini bırakmaz'

2 il için korkutan deprem tahmini! 'Şehrin yüzde 60-70'ini bırakmaz'

Son düdük çaldı, oyuncularıyla vedalaştı! İstifa depremi...

Son düdük çaldı, oyuncularıyla vedalaştı! İstifa depremi...

AFAD Başkanı Sezer açıkladı! Depremde can kaybı 44 bin 374

AFAD Başkanı Sezer açıkladı! Depremde can kaybı 44 bin 374

Yaptığı hatalara tepki yağıyor! G.Saray taraftarı adeta çıldırdı... "Bu lig bitmez"

Yaptığı hatalara tepki yağıyor! G.Saray taraftarı adeta çıldırdı... "Bu lig bitmez"

Erman Toroğlu'ndan Abdülkadir Bitigen'e tepki!

Erman Toroğlu'ndan Abdülkadir Bitigen'e tepki!

Mata ve Oliviera bakakaldı! "Bana bırakın dedi ve..."

Mata ve Oliviera bakakaldı! "Bana bırakın dedi ve..."

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Mutfakların yıldızı! Onunla yapılan yemekler hem çok sağlıklı hem de zahmetsiz

Mutfakların yıldızı! Onunla yapılan yemekler hem çok sağlıklı hem de zahmetsiz

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

En çok satanlarda zirvede, her bütçeye ve beğeniye uygun! İşte en sevilen o kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.