SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Messi'ye akılalmaz teklif! Sözleşmenin içinde para olmamasına rağmen dudak uçuklatan olay...

Messi'ye akılalmaz teklif! Sözleşmenin içinde para olmamasına rağmen dudak uçuklatan olay...

22.03.2023 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lionel Messi'nin henüz PSG ile kontrat imzalamaması dedikoduları ayyuka çıkardı. Eski takımı Barcelona'ya döneceği konuşulan Messi için Katalanların Başkanı Joan Laporta, Messi'nin babasıyla görüştüklerini doğrulamıştı. Messi ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Messi'ye akılalmaz teklif! Sözleşmenin içinde para olmamasına rağmen dudak uçuklatan olay...
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fransız devi PSG ile henüz sözleşme imzalamayan yıldız oyuncunun eski takımına döneceği konuşulmaya başladı. Barcelona'dan mali sorunlar nedeniyle isteksiz ayrılan Arjantinli oyuncunun, sezon sonunda yuvasına geri döneceği iddia edilmişti. Ortaya atılan son iddia çok çok garip...

INTER MIAMI DEVREDE

lionel-messi-psg-aa-1704729

MLS ekibi Inter Miami'nin Messi'ye teklif yapacağı belirtiliyor. Eski futbolcu David Beckham'ın sahibi olduğu Amerika ekibi, Messi'nin maaşını karşılayamıyor. Arjantinli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Beckham'dan ilginç bir teklif gelecek.

KULÜP HİSSELERİNİ VERECEK

thumbs_b_c_0703f7aaf43ebd4212536795a3d4ef88

Ligde maaş kısıtlaması bulunan kulübün sahibi David Beckham, ilginç bir yöntemle Messi'yi almak istiyor. Kulüp hisselerinin %5'lik kısmını Messi'ye vermeye hazırlanan Beckham'ın Messi'den haber beklediği öğrenildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Futbolu bıraktığını duyurduFutbolu bıraktığını duyurdu
Alanyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası olay tepki!Alanyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası olay tepki!
Canlı yayına bağlanıp Galatasaraylı futbolcudan özür diledi!Canlı yayına bağlanıp Galatasaraylı futbolcudan özür diledi!
Anahtar Kelimeler:
David Beckham Inter Miami messi sözleşme sezon kulübün

En Çok Okunan Haberler

HDP'den Kılıçdaroğlu için 'destek' kararı!

HDP'den Kılıçdaroğlu için 'destek' kararı!

Çok konuşulacak HÜDA PAR çıkışı! ‘Ben bu illüzyonu yemem’

Çok konuşulacak HÜDA PAR çıkışı! ‘Ben bu illüzyonu yemem’

Sergen Yalçın ile anlaşma noktasına geldiler!

Sergen Yalçın ile anlaşma noktasına geldiler!

Gökhan Zan ve Ünal Karaman İYİ Parti'de! Meral Akşener: Kocanı da al gel dedim...

Gökhan Zan ve Ünal Karaman İYİ Parti'de! Meral Akşener: Kocanı da al gel dedim...

TFF tarafından reddedilen Beşiktaş, Gaziantep FK ve Hatayspor ile ilgili kararı UEFA'ya taşıyor!

TFF tarafından reddedilen Beşiktaş, Gaziantep FK ve Hatayspor ile ilgili kararı UEFA'ya taşıyor!

Ünal Karaman'ın yıllar önce çektiği video sosyal medyada gündem oldu

Ünal Karaman'ın yıllar önce çektiği video sosyal medyada gündem oldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Asansörde doğum yaptı! Anneannesinin ellerine torunu doğdu

Asansörde doğum yaptı! Anneannesinin ellerine torunu doğdu

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Kısa taytını giyip ayna karşısına geçti! Zayıflığı gözlerden kaçmadı

Kısa taytını giyip ayna karşısına geçti! Zayıflığı gözlerden kaçmadı

Canlı yayında korkutan anlar! Bir anda yere yığıldı

Canlı yayında korkutan anlar! Bir anda yere yığıldı

Konforu ayaklarınıza getiren Under Armour spor ayakkabı modelleri

Konforu ayaklarınıza getiren Under Armour spor ayakkabı modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.