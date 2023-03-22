Messi'ye akılalmaz teklif! Sözleşmenin içinde para olmamasına rağmen dudak uçuklatan olay...

Fransız devi PSG ile henüz sözleşme imzalamayan yıldız oyuncunun eski takımına döneceği konuşulmaya başladı. Barcelona'dan mali sorunlar nedeniyle isteksiz ayrılan Arjantinli oyuncunun, sezon sonunda yuvasına geri döneceği iddia edilmişti. Ortaya atılan son iddia çok çok garip...

INTER MIAMI DEVREDE

MLS ekibi Inter Miami'nin Messi'ye teklif yapacağı belirtiliyor. Eski futbolcu David Beckham'ın sahibi olduğu Amerika ekibi, Messi'nin maaşını karşılayamıyor. Arjantinli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Beckham'dan ilginç bir teklif gelecek.

KULÜP HİSSELERİNİ VERECEK

Ligde maaş kısıtlaması bulunan kulübün sahibi David Beckham, ilginç bir yöntemle Messi'yi almak istiyor. Kulüp hisselerinin %5'lik kısmını Messi'ye vermeye hazırlanan Beckham'ın Messi'den haber beklediği öğrenildi.



