Messi'ye benzerliği herkesi hayrete düşürdü! Arda Güler'in attığı gol...

Kasımpaşa karşısında aldığı 6-0'lık galibiyetle derin bir nefes alan Fenerbahçe'de gündemin ana maddesinde Arda Güler var. 22 dakikada attığı 2 golle kendinden söz ettiren genç oyuncunun attığı ilk gol herkesi hayrete düşürdü.
Kasımpaşa karşısında skoru 5-0'a getiren skoru kaydeden Arda Güler'in golü Messi'nin attığı gole benzetildi. Sosyal medyada gündem olan o gol paylaşım rekorları kırdı.
Barcelona, Arda Güler'in attığı gole benzetilen Messi'nin o harika anlarını tekrar paylaşarak göndermede bulundu.
Barcelona, dün gece Arda Güler'in attığı gole gönderme yaptı!pic.twitter.com/gbz1XV1PKi— Mynet Spor (@mynetspor) August 16, 2022
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