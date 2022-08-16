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Messi'ye benzerliği herkesi hayrete düşürdü! Arda Güler'in attığı gol...

16.08.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 6-0 yendiği maçta takımının 5. golünü atan Arda Güler'in attığı gol herkese Messi'yi hatırlattı. Messi'nin attığı golün kopyasını kaydeden Arda Güler, sosyal medyada gündem oldu.

Messi'ye benzerliği herkesi hayrete düşürdü! Arda Güler'in attığı gol...
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Kasımpaşa karşısında aldığı 6-0'lık galibiyetle derin bir nefes alan Fenerbahçe'de gündemin ana maddesinde Arda Güler var. 22 dakikada attığı 2 golle kendinden söz ettiren genç oyuncunun attığı ilk gol herkesi hayrete düşürdü.

MESSI'NIN GOLÜNÜN AYNISINI ATTI!

Kasımpaşa karşısında skoru 5-0'a getiren skoru kaydeden Arda Güler'in golü Messi'nin attığı gole benzetildi. Sosyal medyada gündem olan o gol paylaşım rekorları kırdı.

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BARCELONA BİLE PAYLAŞTI

Barcelona, Arda Güler'in attığı gole benzetilen Messi'nin o harika anlarını tekrar paylaşarak göndermede bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler fenerbahçe messi
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