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Messi'ye yeni sözleşme

İSPANYA HABERLERİ  | 08.06.2020 20:19 | Son Güncelleme

Barcelona'nın altyapısından yetişen Arjantinli yıldız Lionel Messi'ye Katalan kulübü yeni sözleşme önerdi.

Barcelona'nın ve dünyanın en büyük yıldızlarından Lionel Messi'ye kulübü yıllık 50 milyon euro önerdi.

İspanyol medyasındaki haberlere göre; Barça'yla olan kontratı gelecek sezon sonu Haziran ayında sona erecek olan Arjantinli yıldızın, Katalan kulübüyle devam etmeye sıcak baktığı görüşmelerin ise devam ettiği bildirildi.

Messi'nin menajeri olan babası Jorge Messi gelecek hafta Barcelona yönetimiyle yeniden görüşecek. Katalanlar yıllık 50 milyon euronun yanı sıra 32 yaşındaki oyuncuyla olan sözleşmeyi 2023 yılına uzatmak istiyor. Messi bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 31 maçta 24 gol, 16 asistlik performans sergiledi.


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