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  4. Messi yeni kurala isyan etti! Kimse beklemiyordu, maç sırasında bir anda kameraya döndü: Yanlış yapıyoruz!

Messi yeni kurala isyan etti! Kimse beklemiyordu, maç sırasında bir anda kameraya döndü: Yanlış yapıyoruz!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
12.05.2024 13:59
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Inter Miami'de oynayan yıldız futbolcu Lionel Messi, MLS'nin yeni kuralından rahatsızlık duyduğunu söyledi. Montreal Impact ile oynanan maç sırasında kenarda bulunduğu anda bir anda kameralara dönen Messi, "Bu tür bir kuralla yanlış yöne gidiyoruz" dedi. O anlar sosyal medyada geniş yankı buldu.

Major League Soccer'ın yeni uygulamaya koyduğu kural, Lionel Messi'yi isyan ettirdi. Cumartesi günü Montreal Impact ile oynanan maç sırasında, sağlık ekibinin müdahalesi sonrası iki dakika saha dışında kalmak zorunda kalan Messi, kameralara dönerek sitemini dile getirdi.

JHŞK

MESSİ: "YANLIŞ YÖNE GİDİYORUZ"

Yıldız futbolcu, maçın 43. dakikasında bir anda kameralara dönerek "Bu tür bir kuralla yanlış yöne gidiyoruz" dedi.

O anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Söz konusu yeni kurala göre; sakatlanan bir futbolcu iki dakika kenarda beklemek zorunda. Böylelikle oyuncuların sakatlık süsü vererek zaman geçirmesini önlemeyi amaçlarken, aynı zamanda stratejik olarak önemli oyuncuların oyun dışı kalmasına da neden oluyor.


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