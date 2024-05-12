Messi yeni kurala isyan etti! Kimse beklemiyordu, maç sırasında bir anda kameraya döndü: Yanlış yapıyoruz!

Major League Soccer'ın yeni uygulamaya koyduğu kural, Lionel Messi'yi isyan ettirdi. Cumartesi günü Montreal Impact ile oynanan maç sırasında, sağlık ekibinin müdahalesi sonrası iki dakika saha dışında kalmak zorunda kalan Messi, kameralara dönerek sitemini dile getirdi.

MESSİ: "YANLIŞ YÖNE GİDİYORUZ"

Yıldız futbolcu, maçın 43. dakikasında bir anda kameralara dönerek "Bu tür bir kuralla yanlış yöne gidiyoruz" dedi.

O anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Las nuevas reglas de #MLS obligan a que si el equipo médico entra a asistir a un jugador, este permanecerá fuera del campo 2 mins. #Messi ha dicho a la cámara "con este tipo de reglas, mal vamos".



Se equivoca: con esta regla los jugadores pierden menos tiempo fingiendo lesiones. pic.twitter.com/pSCqaStoqf — Jaime Ojeda (@jaimeor96) May 12, 2024

Söz konusu yeni kurala göre; sakatlanan bir futbolcu iki dakika kenarda beklemek zorunda. Böylelikle oyuncuların sakatlık süsü vererek zaman geçirmesini önlemeyi amaçlarken, aynı zamanda stratejik olarak önemli oyuncuların oyun dışı kalmasına da neden oluyor.







