SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Messi'yi yıkmıştı, istifa etti! Yeni takımı belli oldu...

Messi'yi yıkmıştı, istifa etti! Yeni takımı belli oldu...

29.03.2023 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan Milli Futbol Takımı'nda Fransız teknik direktör Herve Renard istifa etti. Renard'ın Fransa Futbol Federasyonu ile bir görüşme yaptıktan sonra Fransa Kadın Milli Takımı'nın başına geçmesi bekleniyor.

Messi'yi yıkmıştı, istifa etti! Yeni takımı belli oldu...

Suudi Arabistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 54 yaşındaki Renard'ın sözleşme fesih talebini yönetime ilettiği ve talebinin kabul edildiği belirtildi.

"DAHA İLERİ BİR SEVİYEYE ULAŞABİLECEĞİMİ DÜŞÜNMÜYORUM"

herve-renard-kimdir-NHmc

Suudi Arabistan'ın Bolivya'ya 2-1 yenildiği hazırlık maçının ardından istifa kararını duyuran Renard, "Bu takımla gelebileceğimiz maksimum seviyeye geldik. Dürüst olmam gerekirse, daha ileri bir seviyeye ulaşabileceğimi düşünmüyorum. Burada harika zaman geçirdim, herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.

MESSI'Yİ ÜZMÜŞLERDİ

t25_ilk-surpriz-suudi-arabist-145

Renard yönetiminde elemeleri geçerek Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılan Suudi Arabistan, grup maçında turnuvayı kazanan Arjantin'i 2-1 mağlup ederek adından söz ettirmişti. Deneyimli teknik direktörün, Fransa Kadın Milli Takımı'nı çalıştırması bekleniyor.

Zambiya ve Fildişi Sahili'ni çalıştırdığı dönemlerde Afrika Uluslar Kupası'nda iki kez şampiyonluk sevinci yaşayan Renard, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından üç kez yılın teknik direktörü unvanına layık görüldü. Fas, Gana ve Angola'nın milli takımlarını da yöneten Renard, kulüp kariyerinde ise Sochaux, Lille ve USM Alger'i çalıştırmıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğum günü videosu çekerken, karısının çıplak halini de paylaştı!Doğum günü videosu çekerken, karısının çıplak halini de paylaştı!
Ermeniler yenilgi sonrası öyle bir şey yaptı ki...Ermeniler yenilgi sonrası öyle bir şey yaptı ki...
Barcelona'ya Arda Güler hediyesi!Barcelona'ya Arda Güler hediyesi!
Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan messi yaşında maçı renard maçın da, yapılan açıklama

En Çok Okunan Haberler

Akşener'den çok sert yanıt: "O iş bitti!"

Akşener'den çok sert yanıt: "O iş bitti!"

Ahmet Özal’dan gündem olacak ‘imza’ iddiaları: “AK Parti’nin çalışmaları oldu, insanlar para istediler”

Ahmet Özal’dan gündem olacak ‘imza’ iddiaları: “AK Parti’nin çalışmaları oldu, insanlar para istediler”

Kuntz'un maç sonundaki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu!

Kuntz'un maç sonundaki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu!

Sergen Yalçın ve Fatih Terim sesleri!

Sergen Yalçın ve Fatih Terim sesleri!

Galatasaray belgelerle açıkladı, Fenerbahçe cephesi sessiz kalmadı!

Galatasaray belgelerle açıkladı, Fenerbahçe cephesi sessiz kalmadı!

37 dakikada yaptıklarına kimse inanamadı!

37 dakikada yaptıklarına kimse inanamadı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Fiyatı 3 bin 599 TL'ye düştü! Kullananların çok sevdiği Cosori airfryerda indirim

Fiyatı 3 bin 599 TL'ye düştü! Kullananların çok sevdiği Cosori airfryerda indirim

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

AK Parti'den teklif aldığı iddiasıyla gündemdeydi! "Telefonum susmuyor" diyerek paylaştı

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.