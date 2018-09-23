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Mesut Bakkal: 3 maçtaki 9 puanın devamının gelmesi gerekiyor

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 23.09.2018 19:29 | Son Güncelleme

Kasımpaşa’yı deplasmanda 2-1 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor’da Teknik Direktör Mesut Bakkal, maçın ardından oyuncularını kutlayarak, “3 maçta alınan 9 puanın devamının gelmesi gerekiyor” dedi. Galatasaray yenilgisinin ardından Aytemiz Alanyaspor’a da mağlup olan Kasımpaşa’da Teknik Direktör Kemal Özdeş ise kaybetmeyi hak etmediklerini ancak galibiyeti de hak etmediklerini ifade etti.

Mesut Bakkal: 3 maçtaki 9 puanın devamının gelmesi gerekiyor

Spor Toto Süper Lig 6. hafta mücadelesinde konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş, kaybetmeyi de kazanmayı da hak etmedikleri bir maç oynadıklarını ancak sahadan yenilgiyle ayrıldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özdeş, "Bugün kaybetmeyi hak etmedik ama kazanmayı da hak etmedik. Rakibimizi tebrik ediyorum. Üretkenlikte sıkıntı yaşadık. Rakibimiz korner dahi atmadı. Çok tehlikeli bir atakları yoktu ama bu böyle bir oyun." dedi.

Kemal Özdeş, bu sezon oynadıkları 3. iç saha maçında ilk kez puan alamadıkları için üzgün olduklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Rakibimiz son iki hafta kazandığı maçların kadrosu ile çıktı. Rakibimiz iyi savunma yapan bir takım, bu takımı açabilmek için ilk golü bizim bulmamız gerektiğini oyuncularımıza hafta boyunca anlatmıştık. İlk 15 dakika önce geçebilseydik direnci kırabilirdik. Daha sonra oyun dengeye oturdu, top bir o kalede bir bu kalede oldu. Bu sıcak havada gereksiz mesafeler katedildi. İkinci yarı oyunun başından itibaren daha doğru oynadık. Rakibimizin, katı ve sert savunması devam etti. Çok fazla üretemedik, son ana kadar oyuncularım maçı çevirmek için çok gayret sarf etti. Son anda 5 hücumcu ile oynadık. İkinci golü yemek en büyük sıkıntıydı. Bitime birkaç dakika kala 2-1'e getirdik ama sonuç değişmedi."

Bu maçı unutup gelecek hafta oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacaklarını aktaran Özdeş, "Önümüzdeki hafta tekrar bir çıkış yakalayacağız. Mağlup olmak çok kötü ama uzun maratonda bu dalgalanmaları en az seviyeye indirmek önemli." ifadelerini kullandı.

Aytemiz Alanyaspor cephesi

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, galibiyetten dolayı oyuncularını kutladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle ilk 3 hafta mağlubiyetlerden sonra içeride Göztepe maçından itibaren yaptığımız rotasyonla başlayan inanılmaz bir oyun disiplini devam ediyor. Bu da bize 9 puan olarak döndü. Onun için oyuncularımızı tebrik ediyorum. Kasımpaşa'nın çok iyi bir takım olduğunu, hücum gücünün fazla olduğunu biliyorduk. Rakibimiz ön tarafta çok iyiydi, geride eksik yakalanıyorlardı. Hafta boyunca buna çalıştık. Planlarınız tutunca inanılmaz keyif alıyorsunuz. 3 haftada 9 puanın bizi daha da ileriye itmesi gerekiyor. Oyuncularımın bunu hazmedip devam edeceklerine inanıyorum."

Galibiyeti getiren golleri atan Papiss Cisse'nin müthiş bir enerjisi olduğunun altını çizen Bakkal, "İlk geldiğinde sabah indi, Göztepe maçımız vardı. Sabah idman yaptık, inanılmaz temposu vardı. Lisansı yetişti, hiçbir şey yokmuş gibi oynadı. Takımdaki herkese 'Cisse'nin enerjisini düşürmeyelim, bize lazım.' dedim. Her şeyden önce iyi bir profesyonel, arkadaşlarına sarılıyor, böyle bir oyuncu bize lazımdı. 3-4 ay ara vermişti ama içindeki istek çok çabuk toparlanmasını sağlıyor." şeklinde konuştu.

Bugün 15 yıldır sahibi olduğu köpeğinin öldüğünü kaydeden Mesut Bakkal, "Üzüntülüyüm, 15 yıllık bir köpeğim vardı. Koynumda uyuttuğum, evlat gibiydi. Bugün öldü. Bu galibiyet onun son armağanı gibi oldu." ifadelerini kullandı.

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