Mesut Bakkal: 3 maçtaki 9 puanın devamının gelmesi gerekiyor

Spor Toto Süper Lig 6. hafta mücadelesinde konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Kemal Özdeş, kaybetmeyi de kazanmayı da hak etmedikleri bir maç oynadıklarını ancak sahadan yenilgiyle ayrıldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özdeş, "Bugün kaybetmeyi hak etmedik ama kazanmayı da hak etmedik. Rakibimizi tebrik ediyorum. Üretkenlikte sıkıntı yaşadık. Rakibimiz korner dahi atmadı. Çok tehlikeli bir atakları yoktu ama bu böyle bir oyun." dedi.

Kemal Özdeş, bu sezon oynadıkları 3. iç saha maçında ilk kez puan alamadıkları için üzgün olduklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Rakibimiz son iki hafta kazandığı maçların kadrosu ile çıktı. Rakibimiz iyi savunma yapan bir takım, bu takımı açabilmek için ilk golü bizim bulmamız gerektiğini oyuncularımıza hafta boyunca anlatmıştık. İlk 15 dakika önce geçebilseydik direnci kırabilirdik. Daha sonra oyun dengeye oturdu, top bir o kalede bir bu kalede oldu. Bu sıcak havada gereksiz mesafeler katedildi. İkinci yarı oyunun başından itibaren daha doğru oynadık. Rakibimizin, katı ve sert savunması devam etti. Çok fazla üretemedik, son ana kadar oyuncularım maçı çevirmek için çok gayret sarf etti. Son anda 5 hücumcu ile oynadık. İkinci golü yemek en büyük sıkıntıydı. Bitime birkaç dakika kala 2-1'e getirdik ama sonuç değişmedi."