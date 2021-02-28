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Mesut Bakkal: Arda’nın pozisyonu tartışmasız ofsayt

28.02.2021 09:08 | Son Güncelleme:
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Mesut Bakkal: Arda’nın pozisyonu tartışmasız ofsayt

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Galatasaray maçından sonra yaptığı açıklamada, "Arda’nın pozisyonu tartışmasız ofsayt. İlk yarı 1-0 içeriye girsek belki farklı olabilirdi" dedi.

Süper Lig’in 27. haftasında BB Erzurumspor deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray’a 2-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Bu kadar net, bir sürü pozisyon yakaladığımız maçtan puansız ayrılmak biraz üzücü. Bir takım Galatasaray’a karşı ne kadar pozisyon yakalayabilir ki. Özellikle kendi sahasında. 37. dakikaya kadar tam istediğimiz gibi bir oyun vardı. Top Galatasaray’daydı ama pozisyon vermemeyi başardık. İki tane net pozisyonumuz var. Böyle pozisyonları yakaladıysanız atacaksınız. Gol olsaydı farklı şeyler konuşabilirdik. İlk golü karambolden yedik. İkinci golde tartışmalı bir pozisyon var. Maç öncesi planı ikinci devreye kadar tutu. Sonra çift forvete dönmeyi planladık. Sonra pozisyonlar bulduk. Çok net pozisyonlarımız var. 4’ü golle sonuçlana bilecek 7 tane pozisyonumuz var. 90 dakika disiplinden kopmayan, mücadele eden oyuncularımı kutluyorum. Üzgünüz ama çarşamba günü Karagümrük maçı oynayacağız. Sonuç kötü de olsa iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Bu üretkenliğimiz devam ettiği sürece çoğu maçı kazanabilecek bir takımız. Hakem hakkında konuşmayı sevmiyorum ama Arda’nın pozisyonu tartışmasız ofsayt. İlk yarı 1-0 içeriye girsek belki farklı olabilirdi. Emrah’a yapılan faulle Arda’nın sarı kart istediğini oyuncularım söyledi. Galatasaray’ı tebrik ederim. İyi bir maç oynadığımız için mutluyum" diye konuştu.

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Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan
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