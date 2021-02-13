SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Erzurumspor
  4. Mesut Bakkal'dan galibiyet itirafı

Mesut Bakkal'dan galibiyet itirafı

13.02.2021 08:47 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Mesut Bakkal'dan galibiyet itirafı

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Çaykur Rizespor maçının ardından takımının son maçlarında oynadığı futbolların sonucunda bu galibiyeti beklediğini ve rakibe pozisyon vermeden maçı bitirdiklerini ifade etti.

Süper Lig’in 25. haftasında BB Erzurumspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Müsabaka Erzurumspor’un 2-0’lık galibiyetiyle sona erdi. Maçın ardından basın toplantısında konuşan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, “Rakibimize tek pozisyon vermeden maçı bitirdik” ifadesini kullandı.

BAKKAL AÇIKLAMASINDA ŞU İFADELERİ KULLANDI:

"Şanssızlığımızı kırdık. Sivas ve Kayseri maçlarını kazanabilirdik. Bu futboldan galibiyet bekliyordum. İlk yarı pozisyon vermeden kapattık desem doğru olur. Harika oynadık. İkisi çok net 4 tane pozisyonumuz var. Rakibin ilk yarı sadece bir şutu var. İkinci yarı muhteşem takım savunması yaptık ve maçı kazandık. Rakibimize tek pozisyon vermeden maçı bitirmek benim için çok önemliydi. Aatif eski oyuncum ve çok iyi bir futbolcu. Benim ısrarımla Erzurum’a geldi. Mükemmel bir liderlik yapıyor ve performansı sahaya yansıyor. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Ligde kalma inancımız her hafta artıyor ama daha hiçbir şey başarmadık. Yolumuz daha uzun. Cüneyt hoca ve ekibini de kusursuz maç yönettikleri için teşekkür ediyorum. İyi transferler yaptık. İki tane şehidimiz var. Allah sabırlar versin. Bu galibiyeti tüm Erzurum’a hediye ediyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamayı delen genç kız, cezayı yedikten sonra gülmeye başladıKısıtlamayı delen genç kız, cezayı yedikten sonra gülmeye başladı
BB Erzurumspor, Coulibaly’yi transfer ettiBB Erzurumspor, Coulibaly’yi transfer etti
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

'Çin, DSÖ heyetine ham bilgileri vermedi' iddiası

'Çin, DSÖ heyetine ham bilgileri vermedi' iddiası

Tüm dünya Neymar'ın bu sakatlığını konuşuyor!

Tüm dünya Neymar'ın bu sakatlığını konuşuyor!

Sezon sonunda Başakşehir'e gidiyor!

Sezon sonunda Başakşehir'e gidiyor!

Sumudica maç sonunda fenalaştı

Sumudica maç sonunda fenalaştı

Mesut Özil bir ilke imza attı

Mesut Özil bir ilke imza attı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Gündemi sarsacak Emre Belözoğlu iddiası!

Gündemi sarsacak Emre Belözoğlu iddiası!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Nihat Kahveci'den kendisiyle alay eden gence tokat gibi cevap!

Nihat Kahveci'den kendisiyle alay eden gence tokat gibi cevap!

Hatayspor, Aaron Boupendza transferinin detaylarını açıkladı

Hatayspor, Aaron Boupendza transferinin detaylarını açıkladı

Diğer Haberler

Mesut Bakkal'dan galibiyet itirafı

Mesut Bakkal'dan galibiyet itirafı

SON DAKİKA! Erzurumspor'da Jaw Ackah'ın sözleşmesi feshediliyor!

Kırmızı kart gördü, sözleşmesi feshediliyor!

BB Erzurumspor, Yacouba Coulibaly’yi transfer etti

BB Erzurumspor, Coulibaly’yi transfer etti

BB Erzurumspor El Kabir’i transfer etti

BB Erzurumspor El Kabir’i transfer etti

BB Erzurumspor, Kasımpaşa deplasmanında iki golle kazandı

BB Erzurumspor, Kasımpaşa deplasmanında iki golle kazandı

BB Erzurumspor Brahim Darri ile anlaşma sağladı

BB Erzurumspor Brahim Darri ile anlaşma sağladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.