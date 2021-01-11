Mesut Bakkal: Fenerbahçe'nin bu kadar etkisiz kalacağını düşünmezdim

Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Fenerbahçe'ye 3-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÜZÜLDÜM ÇÜNKÜ..."

Mesut Bakkal karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar sırasında "Dört tane sakatlık bizi etkiledi. Dakika 44'e kadar pozisyon vermedik. Bizim atmamız gerekirdi, biz oynadık, biz atmaya çalıştık. Çıkarken top kaptırdık ve çok iyi oynarken böyle gol yemek kırılma noktası oluyor. Üst üste iki tane top kaptırıp gol yedik. 44'e kadar bütün işleri yaptık ama iki gol yedikten sonra demoralize olduk ve bu da normal. Fenerbahçe'ye yenildik diye karalar bağlayacak değiliz. 22 maç ve 66 puan var. Yönetim gece gündüz çalışma içerisinde. 44'e kadar olan oyunumuzu geliştirmek için çalışacağız. Üzüldüm, 44 dakikadaki mücadelenin karşılığı bu değildi. Transferlerin gerçekleşmesi gerekiyor. Yönetim de inanılmaz çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"F.BAHÇE'NİN BU KADAR ETKİSİZ..."

Basın toplantısında da konuşan Mesut Bakkal "Fenerbahçe'ye yenildik diye karalar bağlayacak değiliz, şahsen ben hiç değilim. Fenerbahçe'nin bu kadar geniş kadrosuyla, bu kadar kaliteli ayaklarıyla bizim karşımızda bu kadar etkisiz kalabileceğini maçtan önce söyleseydiniz inanmazdım." dedi.

