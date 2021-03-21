Mesut Bakkal kimdir? Mesut Bakkal istifa mı etti? Mesut Bakkal kaç hangi takımları çalıştırdı?

Mesut Bakkal, daha önce Gençlerbirliği ve Bursaspor’un da teknik direktörlüğünü yapmıştır. Futbolculuk kariyerine ilk olarak MKE Kırıkkalespor’un alt yapısında başlamıştır. Mesut Bakkal, MKE Kırıkkalespor’da oynarken ümit milli takıma çağrılmıştır. Mesut Bakkal, profesyonel anlamda ilk olarak Denizlispor’da oynamıştır.

MESUT BAKKAL İSTİFA MI ETTİ?

Mesut Bakkal, 2020 yılından beri BB Erzurumspor’un teknik direktörlüğünü yapmaktaydı. Alınan bilgiye göre 21 Mart Pazar günü Erzurumspor’la olan anlaşmasını karşılıklı olarak bitirerek yollarını ayırdı.

MESUT BAKKAL KİMDİR?

Mesut Bakkal, 19 Mart 1964’te Kırıkkale’de dünyaya geldi. 1978'de Kırıkkale΄de MKE Kırıkkalespor altyapısında futbola başladı. MKE Kırıkkalespor’da oynarken 18 yaşında ümit millî takıma çağrıldı. 1982-1994 yılları arasında profesyonel olarak Denizlispor΄da oynadı.

5 kez millî takımlara çağrılan Mesut Bakkal, 3 kez Türkiye U-18 ve 2 kez de Türkiye U-21 forması olmak üzere toplam 5 kez millî formayı giymiştir.

1995-1997 arasında Denizlispor altyapıda, 1997 yılından bu yana Denizlispor’da, MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği ve millî takımda antrenörlük yaptı.