SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Erzurumspor
  4. Mesut Bakkal kimdir? Mesut Bakkal istifa mı etti? Mesut Bakkal kaç hangi takımları çalıştırdı?

Mesut Bakkal kimdir? Mesut Bakkal istifa mı etti? Mesut Bakkal kaç hangi takımları çalıştırdı?

21.03.2021 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski futbolcu ve teknik direktör olan Mesut Bakkal, en son Süper Lig takımlarından BB Erzurumspor’un teknik direktörlüğünü yapmaktadır. Hakkında çıkan haberlerden sonra ise Mesut Bakkal’ın istifa edip etmediği tartışılan bir konu oldu.

Mesut Bakkal kimdir? Mesut Bakkal istifa mı etti? Mesut Bakkal kaç hangi takımları çalıştırdı?

Mesut Bakkal, daha önce Gençlerbirliği ve Bursaspor’un da teknik direktörlüğünü yapmıştır. Futbolculuk kariyerine ilk olarak MKE Kırıkkalespor’un alt yapısında başlamıştır. Mesut Bakkal, MKE Kırıkkalespor’da oynarken ümit milli takıma çağrılmıştır. Mesut Bakkal, profesyonel anlamda ilk olarak Denizlispor’da oynamıştır.

MESUT BAKKAL İSTİFA MI ETTİ?

Mesut Bakkal, 2020 yılından beri BB Erzurumspor’un teknik direktörlüğünü yapmaktaydı. Alınan bilgiye göre 21 Mart Pazar günü Erzurumspor’la olan anlaşmasını karşılıklı olarak bitirerek yollarını ayırdı.

mesut bakkal2

MESUT BAKKAL KİMDİR?

Mesut Bakkal, 19 Mart 1964’te Kırıkkale’de dünyaya geldi. 1978'de Kırıkkale΄de MKE Kırıkkalespor altyapısında futbola başladı. MKE Kırıkkalespor’da oynarken 18 yaşında ümit millî takıma çağrıldı. 1982-1994 yılları arasında profesyonel olarak Denizlispor΄da oynadı.

5 kez millî takımlara çağrılan Mesut Bakkal, 3 kez Türkiye U-18 ve 2 kez de Türkiye U-21 forması olmak üzere toplam 5 kez millî formayı giymiştir.

1995-1997 arasında Denizlispor altyapıda, 1997 yılından bu yana Denizlispor’da, MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği ve millî takımda antrenörlük yaptı.

mesut bakkal1

Ziya Doğan'ın ayrılmasından sonra 30 Ağustos 2005'te Gençlerbirliği Spor Kulübü ile anlaşmıştır. Mesut Bakkal direktörlüğünde Gençlerbirliği Spor Kulübü Turkcell Süper Lig'inde oynadığı 30 maçtan 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 2005-2006 sezonunda ligi 6. sırada bitirmiştir. 2007-2008 sezonunda Gaziantepspor'a gelen Mesut Bakkal 15. haftada teknik direktörlükten istifa etmiştir.

  1. Haftada ise 2006-2007 sezonunun sonunda ayrıldığı Gençlerbirliği ile tekrar anlaşmıştır. Daha sonra tekrar Gençlerbirliği teknik direktörlüğünden istifa edip Denizlispor'u çalıştırmaya başlamıştır. Denizlispor tarafından sözleşmesi feshedildikten sonra 2009-2010 sezonunda Manisaspor ile anlaşmış, fakat takımın kötü gidişi nedeniyle 2009-2010 sezonunun 17. haftasında Manisaspor ile yollarını ayırmıştır.
    24 Mart 2010 tarihinde Sivasspor'la anlaşmıştır ve 22 Ekim 2010’da Sivasspor ile yolları ayrılmıştır.

Teknik direktör Ümit Özat'in teknik direktörlükten istifasından sonra Ankaragücü teknik direktörlüğünü üstlenmiştir.
2011-12 sezonunun başlamasına 10 gün kala yeni yönetiminle çalışamayacağını açıklayıp istifa etmiştir.

mesut bakkal3

Sezonun ikinci yarısının 5. haftasında ise Samsunspor'da göreve başlamıştır.

Daha sonra Kardemir Karabükspor’la anlaştığı duyurulmuştur.
En son 2020 yılında ise BB Erzurumspor ile anlaşmış 21 Mart 2021 tarihi ile karşılıklı anlaşma ile yollarını ayırmıştır.

Çalıştırdığı takımlar:

  • 2005 – 2007: Gençlerbirliği
  • 2007 – 2008: Gaziantepspor
  • 2008: Gençlerbirliği
  • 2009: Denizlispor
  • 2009 – 2010: Manisaspor
  • 2010: Sivasspor
  • 2011: MKE Ankaragücü
  • 2012: Samsunspor
  • 2012 – 2013: Karabükspor
  • 2013 – 2014: Konyaspor
  • 2015: Gençlerbirliği
  • 2015: Mersin İdman Yurdu
  • 2016 – 2017: Sivasspor
  • 2017: Kayserispor
  • 2017: Gençlerbirliği
  • 2018: Alanyaspor
  • 2019: Bursaspor
  • 2020 – 2021: BB Erzurumspor
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hamileyken öldürülen 17 yaşındaki Sezen’in vasiyeti yürek yaktıHamileyken öldürülen 17 yaşındaki Sezen’in vasiyeti yürek yaktı
Manual Da Costa'nın eksikliği hissedilecekManual Da Costa'nın eksikliği hissedilecek
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Olaylı başlayan ilişkinin ömrü kısa sürdü

Olaylı başlayan ilişkinin ömrü kısa sürdü

Kocasını başka bir kadının evinde yakalayınca ortalık karıştı

Kocasını başka bir kadının evinde yakalayınca ortalık karıştı

F.Bahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor

F.Bahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor

Milliler Norveç'i farklı geçti

Milliler Norveç'i farklı geçti

Haaland'ı sahadan sildi!

Haaland'ı sahadan sildi!

Talisca'dan G.Saray için transfer sözleri

Talisca'dan G.Saray için transfer sözleri

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Uğurcan Çakır, penaltı şanssızlığını kırıyor

Uğurcan Çakır, penaltı şanssızlığını kırıyor

Fenerbahçe maçı iptal edildi

Fenerbahçe maçı iptal edildi

Klaassen: Türkiye 5 kez geldi, 4 gol oldu

Klaassen: Türkiye 5 kez geldi, 4 gol oldu

Diğer Haberler

İsmail Kartal, Erzurumspor'la anlaştı

Süper Lig ekibinin hocası ile anlaştı

Mesut Bakkal kimdir? Mesut Bakkal istifa mı etti? Mesut Bakkal kaç hangi takımları çalıştırdı?

Mesut Bakkal kimdir? Mesut Bakkal istifa mı etti?

Erzurumspor'da Mesut Bakkal'la yollar ayrıldı

Süper Lig'de flaş ayrılık!

BB Erzurum'da Manual Da Costa'nın eksikliği hissedilecek

Manual Da Costa'nın eksikliği hissedilecek

ÖZET | BB Erzurumspor - Hatayspor maç sonucu: 1-3

Hatayspor'dan Erzurum'da 3 gollü zafer

Erzurumspor yoğun kar yağışı altında çalıştı

Erzurumspor kar altında çalıştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.