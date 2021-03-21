Mesut Bakkal kimdir? Mesut Bakkal istifa mı etti? Mesut Bakkal kaç hangi takımları çalıştırdı?

Mesut Bakkal, daha önce Gençlerbirliği ve Bursaspor’un da teknik direktörlüğünü yapmıştır. Futbolculuk kariyerine ilk olarak MKE Kırıkkalespor’un alt yapısında başlamıştır. Mesut Bakkal, MKE Kırıkkalespor’da oynarken ümit milli takıma çağrılmıştır. Mesut Bakkal, profesyonel anlamda ilk olarak Denizlispor’da oynamıştır.
Mesut Bakkal, 2020 yılından beri BB Erzurumspor’un teknik direktörlüğünü yapmaktaydı. Alınan bilgiye göre 21 Mart Pazar günü Erzurumspor’la olan anlaşmasını karşılıklı olarak bitirerek yollarını ayırdı.
Mesut Bakkal, 19 Mart 1964’te Kırıkkale’de dünyaya geldi. 1978'de Kırıkkale΄de MKE Kırıkkalespor altyapısında futbola başladı. MKE Kırıkkalespor’da oynarken 18 yaşında ümit millî takıma çağrıldı. 1982-1994 yılları arasında profesyonel olarak Denizlispor΄da oynadı.
5 kez millî takımlara çağrılan Mesut Bakkal, 3 kez Türkiye U-18 ve 2 kez de Türkiye U-21 forması olmak üzere toplam 5 kez millî formayı giymiştir.
1995-1997 arasında Denizlispor altyapıda, 1997 yılından bu yana Denizlispor’da, MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği ve millî takımda antrenörlük yaptı.
Ziya Doğan'ın ayrılmasından sonra 30 Ağustos 2005'te Gençlerbirliği Spor Kulübü ile anlaşmıştır. Mesut Bakkal direktörlüğünde Gençlerbirliği Spor Kulübü Turkcell Süper Lig'inde oynadığı 30 maçtan 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 2005-2006 sezonunda ligi 6. sırada bitirmiştir. 2007-2008 sezonunda Gaziantepspor'a gelen Mesut Bakkal 15. haftada teknik direktörlükten istifa etmiştir.
Teknik direktör Ümit Özat'in teknik direktörlükten istifasından sonra Ankaragücü teknik direktörlüğünü üstlenmiştir.
2011-12 sezonunun başlamasına 10 gün kala yeni yönetiminle çalışamayacağını açıklayıp istifa etmiştir.
Sezonun ikinci yarısının 5. haftasında ise Samsunspor'da göreve başlamıştır.
Daha sonra Kardemir Karabükspor’la anlaştığı duyurulmuştur.
En son 2020 yılında ise BB Erzurumspor ile anlaşmış 21 Mart 2021 tarihi ile karşılıklı anlaşma ile yollarını ayırmıştır.
Çalıştırdığı takımlar:
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