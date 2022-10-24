Mesut Bakkal kimdir, nereli ve kaç yaşında? Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı

Denizlispor ve Mesut Bakkal peş peşe açıklamalarda bulundu. Denizlispor'dan yapılan açıklamada karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi. Peki Mesut Bakkal kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Mesut Bakkal ile ilgili merak edilenler...

MESUT BAKKAL KİMDİR?

Mesut Bakkal 19 Mart 1964 tarihinde Kırıkkale'de dünyaya geldi.

Mesut Bakkal 1978 yılında Kırıkkale΄de MKE Kırıkkalespor altyapısında futbol kariyerine başladı.

MKE Kırıkkalespor oynarken 18 yaşında ümit millî takıma çağrılen Mesut Bakkal, 1982-1994 yılları arasında profesyonel olarak Denizlispor΄da oynadı.

MESUT BAKKAL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Mesut Bakkal'ın altyapı kariyeri:

1978-1981 MKE Kırıkkalespor

Mesut Bakkal'ın profesyonel futbol kariyeri:

1981-1983 MKE Kırıkkalespor

1983-1993 Denizlispor

1990-1991 → Yeni Afyonspor (kiralık)

1993-1994 İzmirspor

Mesut Bakkal'ın milli takım kariyeri:

1982 Türkiye U-18

1985 Türkiye U-21

MESUT BAKKAL HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Mesut Bakkal'ın Teknik direktörlük yaptığı takımlar:

2005-2007 Gençlerbirliği

2007-2008 Gaziantepspor

2008 Gençlerbirliği

2009 Denizlispor

2009-2010 Manisaspor

2010 Sivasspor

2011 MKE Ankaragücü

2012 Samsunspor

2012-2013 Karabükspor

2013-2014 Konyaspor

2015 Gençlerbirliği

2015 Mersin İdman Yurdu

2016-2017 Sivasspor

2017 Kayserispor

2017 Gençlerbirliği

2018 Alanyaspor

2019 Bursaspor

2020-2021 BB Erzurumspor

2022- Denizlispor

DENİZLİSPOR'DAN 'MESUT BAKKAL' AÇIKLAMASI

Denizlispor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Teşekkürler Mesut Bakkal. Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Mesut Bakkal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Mesut Bakkal ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz”

DENİZLİSPOR'DA MESUT BAKKAL İLE YOLLAR AYRILDI

Mesut Bakkal ise Denizlispor Kulübü'nün açıklamasının ardından yayımladığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:

"Genç yaşta futbolcu olarak kapısından içeri girdiğim, hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyonluk sevinçleri yaşadığım, her zaman yuvam olarak gördüğüm ve bana ihtiyaç duyulduğunda şartsız, koşulsuz hizmet etmeyi üzerimde bir görev olarak gördüğüm Denizlispor Kulübünden bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Geçen sezon yönetim, teknik heyet, futbolcu, kulüp çalışanları ve taraftarlarımızla birlikte büyük bir başarıya imza attık. Bu sezon transfer yasağı başta olmak üzere, yaşanan sakatlıklar ve şanssızlıklar sebebiyle istediğimiz başarıyı elde edemedik. Bugüne kadar kulübümüzün menfaatleri neyi gerektiriyorsa hep o doğrultuda kararlar aldım. Geldiğimiz noktada başkanımızla görüşerek bir değişikliğe ihtiyaç olduğu konusunda hemfikir olduk. Karşılıklı anlaşarak ve helalleşerek yollarımızı ayırma kararı aldık.

Denizlispor benim yuvam. Burada olup olmamak bunu değiştirmez.

Bugüne kadar bana büyük destek veren başkanımıza, yönetim kuruluna, futbolculara, çalışanlara, basın mensuplarına ve vefakar Denizlispor taraftarlarına teşekkür ederim.

Bugünlerin geride kalacağına olan inancımı tekrar ediyor, Denizlispor'umuza başarılar diliyorum"

