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Mesut Bakkal: Önemli olan yenilgi almamaktı

BURSASPOR HABERLERİ  | 19.04.2019 23:25 | Son Güncelleme

Bursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, futbolcularının Kasımpaşa karşısında görevlerini eksiksiz yerine getirdiğini ifade ederek, “Önemli olan yenilgi almamaktı. Önümüzdeki maçlara bakacağız” dedi.

Mesut Bakkal: Önemli olan yenilgi almamaktı

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Bursaspor deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Bursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Oyunun genelinde hakimiyeti ellerinde bulundurduklarını aktaran Bakkal, "Pozisyon üretemeyen takımız. En azından 4-5 gol pozisyonumuz var. Özellikle hücum gücü en güçlü takımlara karşı hem durduruyorsunuz hem de atağa gidiyorsunuz. Oyuncularım kendine yakışanı yaptı. Haftalardır demoralize olmuş takımın 1-0'dan sonra gösterdiği direnç önümüzdeki haftalar için umut verdi. Bizi kendi sahamızdaki gibi oynattığı için taraftara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Önemli olan yenilgi almamaktı”

Deneyimli çalıştırıcı, kart sınırındaki oyuncularının bu maçta ceza almadıklarını vurgulayarak, “Lig bundan sonra çetin geçecek. Önemli olan yenilgi almamaktı. Önümüzdeki maçlara hazırlanacağız. Oynadığımız oyunun karşılığı galibiyetti. Oyun anlamında verdiğim görevler yerine getirildi. Herkes işini özveriyle yaptı. Bu bize puan olarak dönecektir. Kart sınırındaki oyuncularımın ceza almaması çok sevindirdi” açıklamasını yaptı.

“Oyuncularım gol atmayı öğrenirler”

Mesut Bakkal, gol yollarında etkili olamamalarının değişeceğinin altını çizerek, “Gole gidemiyorduk üretemiyorduk. Buraya gelip gol kaçıyorsa iyi takımdır. Atmayı öğrenirler. Attıkları zaman önüne geçilmez takım olur. İlk etapta orada çoğalmaktı. Onu da bu maçta gerçekleştirdiler. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bundan sonra atacaklardır” diye konuştu.

“İçerideki kalan maçları kazanmalıyız”

Bakkal, ligde kalan içerideki maçları kazanmaları gerektiğini söyleyerek, “Kolay maç yok. Özellikle içerideki maçları almalıyız. Mücadeleye devam edeceğiz. 37-38 puanları görmemiz gerekiyor. İçerideki maçları kazanacağız. Bu oyun disipliniyle devam edip, iyi sonuçlar alacağız” ifadelerini kullandı.

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