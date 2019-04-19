Mesut Bakkal: Önemli olan yenilgi almamaktı

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Bursaspor deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Bursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Oyunun genelinde hakimiyeti ellerinde bulundurduklarını aktaran Bakkal, "Pozisyon üretemeyen takımız. En azından 4-5 gol pozisyonumuz var. Özellikle hücum gücü en güçlü takımlara karşı hem durduruyorsunuz hem de atağa gidiyorsunuz. Oyuncularım kendine yakışanı yaptı. Haftalardır demoralize olmuş takımın 1-0'dan sonra gösterdiği direnç önümüzdeki haftalar için umut verdi. Bizi kendi sahamızdaki gibi oynattığı için taraftara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Önemli olan yenilgi almamaktı”

Deneyimli çalıştırıcı, kart sınırındaki oyuncularının bu maçta ceza almadıklarını vurgulayarak, “Lig bundan sonra çetin geçecek. Önemli olan yenilgi almamaktı. Önümüzdeki maçlara hazırlanacağız. Oynadığımız oyunun karşılığı galibiyetti. Oyun anlamında verdiğim görevler yerine getirildi. Herkes işini özveriyle yaptı. Bu bize puan olarak dönecektir. Kart sınırındaki oyuncularımın ceza almaması çok sevindirdi” açıklamasını yaptı.