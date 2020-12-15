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Mesut için yeniden kadroya dönüş ihtimali doğdu

İNGİLTERE HABERLERİ  | 15.12.2020 08:37 | Son Güncelleme

Arsenal'in kulüp direktörü ve aynı zamanda eski futbolcusu olan Edu Gaspar, kulübün Mesut Özil ile yeniden anlaşma zemini aradığını söyledi.

Mesut için yeniden kadroya dönüş ihtimali doğdu

Arsenalli eski futbolcularından ve ayrıca kulübün direktörlük görevini üstlenen Edu Gaspar, Mesut Özil ile kulüp arasında yaşanan anlaşmazlığın yeniden gözden geçirildiğini ve tarafların anlaşma zemini aradığını söyledi.

Brezilyalı yönetici yaptığı açıklamada hem kendisinin Özil'le hem de Özil'in menajerinin Mikel Arteta ile görüştüğünü belirterek, "Şunu söyleyebilirim ki taraflar anlaşarak Arsenal'de devam etmek için karşılıklı çözüm yolu arıyorlar. İpleri tamamen koparmadan birbirlerine şans verebilirler mi görüşülüyor." diye konuştu.

Edu kulüpte transferde söz sahibi bir isim olarak devre arasında kulübün fazla para harcamayacağını söyleyerek, "20 oyuncuyla imzalayabiliriz ama bu bir işe yaramayacak. Önemli olan transfer yapmak değil kulübün sorununun ne olduğunu bulmak. İnsanlar neden mucize olmasını bekliyorlar?" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil bu sezonun kadrosuna alınmayarak U23 takımıyla çalışmak durumunda kalmıştı.

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