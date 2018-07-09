Mesut Özil'den tarihi karar!

Rusya'daki 2018 Dünya Kupası'nda grup sonuncusu olarak hayal kırıklığı yaratan son şampiyon Almanya'da Mesut Özil depremi yaşanıyor. Sky Deutschland'ın haberine göre; Mesut Özil, Alman milli takımını bırakma kararı aldı.
Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişlerdi. Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, taraftarlar ve siyasilerden yoğun şekilde tepki almış, yıldız futbolculara linç kampanyasına varan eleştiriler yapılmıştı.
Mesut Özil'in babası da geçtiğimiz günlerde Bild'e verdiği röportajda 'Ben olsam milli takımı bırakırdım' ifadesini kullanmıştı.
FEDERASYON BAŞKANI'NDAN 'AÇIKLAMA YAP' BASKISI
Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel de "Mesut Özil şimdiye kadar açıklama yapmayarak birçok taraftarı hayal kırıklığına uğrattı. Bu yüzden Mesut'un kendi çıkarı için de kamuoyu önünde açıklama yapması gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten Mesut'un açıklamasının taraftarların ve federasyonun sorularını cevaplandıracak şekilde net olmasını ümit ediyorum" ifadeleriyle Mesut Özil'e açıklama yapması yönünde baskı uygulamıştı.
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