SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Mesut Özil, Başkan Ali Koç ile görüştü!

Mesut Özil, Başkan Ali Koç ile görüştü!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.12.2020 17:29 | Son Güncelleme

Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve Fenerbahçe görüşmesinin detayları ortaya çıktı. Mesut, ocakta transferinin zor olduğunu belirtip şartlar oluşursa sezon sonu Fenerbahçe formasını giyebileceğini iletti.

Mesut Özil, Başkan Ali Koç ile görüştü!

Başkan Ali Koç, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve Acun Ilıcalı'yla Koç'a yakın olan bir iş insanının Londra'da Mesut Özil'e yaptığı ziyaretteki görüşmenin gerçekleri ortaya çıkardı.

Ali Koç'un ilk talebi ocak ayı transfer dönemi için oldu. Ancak 32 yaşındaki yıldız futbolcu, ocakta transferinin zor olduğunu belirtip şartlar oluşursa sezon sonu Fenerbahçe formasını giyebileceğini iletti.

İngiliz milli futbolcu Trippier'e 10 hafta men cezasıİngiliz milli futbolcu Trippier'e 10 hafta men cezası

8 MILYON EURO BEDEL

Bu şekilde yapılan görüşmenin ardından en zor kısım olan maaş konusuna geçildi. Fenerbahçe cephesi, Arsenal'ın en çok para kazanan futbolcusu olan Mesut Özil'in talebini sordu. Özil, senelik 5 milyon Avro+imza parası istedi. Mesut'un bu talebi vergilerle birlikte 8 milyon Avro'yu bulacak olması nedeniyle Başkan Ali Koç, “O zaman haziranda görüşürüz” diyerek maaş pazarlıklarıyla birlikte görüşmeleri sezon sonuna bıraktı.Taraflar haziranda bir görüşme daha yapıp transferi noktalamayı planlıyor.

(SÖZCÜ)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sürücüsüz araba müjdesi! 2024 yılında geliyor Sürücüsüz araba müjdesi! 2024 yılında geliyor
Samatta'nın doğum günü kutlandıSamatta'nın doğum günü kutlandı
İşte Şenol Güneş’in muhtemel 11’i!İşte Şenol Güneş’in muhtemel 11’i!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Canlı yayında ilginç anlar!
Canlı yayında ilginç anlar!
Kalp krizi geçiren antrenör hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren antrenör hayatını kaybetti
Feyenoord'un hedefi Cenk Tosun
Feyenoord'un hedefi Cenk Tosun
Dilmen'den Kocaman örneği
Dilmen'den Kocaman örneği
Renato Sanches'e 20 milyon Euro
Renato Sanches'e 20 milyon Euro
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Süper Lig'de 'hükmen yenilgi' kararı
Süper Lig'de 'hükmen yenilgi' kararı
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Beşiktaş liderliğe göz kırptı!
Beşiktaş liderliğe göz kırptı!
Hayranlarına müjdeyi verdi!
Hayranlarına müjdeyi verdi!
Caner Erkin'den kaleci Oytun Özdoğan'a küfür!
Caner Erkin'den kaleci Oytun Özdoğan'a küfür!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mesut Özil, Başkan Ali Koç ile görüştü!
Mesut Özil, Başkan Ali Koç ile görüştü!
Ahmed Musa savaşı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a çalım
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı
Fenerbahçe'de Samatta'nın doğum günü kutlandı
Samatta'nın doğum günü kutlandı
Rıdvan Dilmen'den Aykut Kocaman örneği
Dilmen'den Kocaman örneği
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçına hazır
Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçına hazır
Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü bir yıldız daha! Bedava transfer...
Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü bir yıldız daha!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.