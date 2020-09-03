Mesut Özil, Cenk Tosun'dan "10 numara" Türkiye forması istedi

Alman Milli Takımı'nda forma giyen Türk asıllı oyuncu Mesut Özil, milli oyuncumuz Cenk Tosun forma paylaşımına yorum yaptı.
Mesut Özil yaptığı yorumda; "Numara 10 alırım söyle" yazdı. Milli oyuncu Cenk Tosun'un cevabı ise; "Forman en kısa zamanda sende kardeşim" oldu.
Milli oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni yorum geldi.
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