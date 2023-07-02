Mesut Özil de devreye girdi! Arda Güler'e transfer telefonu "1 yıl daha Fenerbahçe'de kal"

Avrupa devlerini peşine takan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in geleceği henüz netlik kazanmış değil. Sarı-Lacivertli yönetimin en azından 1 yıl daha takımda kalması için yoğun çaba gösterdiği Güler için sürpriz bir gelişme yaşandı.
İspanyol basınından Diario Sport'un haberine göre; Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Mesut Özil, genç yıldız Arda Güler ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haberde, Arda Güler'in idolleri arasında saydığı Mesut Özil'in, Arda'ya bazı tavsiyelerde bulunduğu ve 1 sezon daha Fenerbahçe'de kalmasını önerdiği ifade edildi.