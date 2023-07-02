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Mesut Özil de devreye girdi! Arda Güler'e transfer telefonu "1 yıl daha Fenerbahçe'de kal"

02.07.2023 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transferin paylaşılamayan ismi Arda Güler'in geleceği henüz netlik kazanmazken, Fenerbahçe'de olduğu dönemde genç yıldız ile yakın ilişkisi bulunan Mesut Özil'in, Güler'i aradığı öğrenildi. İşte detaylar...

Mesut Özil de devreye girdi! Arda Güler'e transfer telefonu "1 yıl daha Fenerbahçe'de kal"
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Avrupa devlerini peşine takan Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in geleceği henüz netlik kazanmış değil. Sarı-Lacivertli yönetimin en azından 1 yıl daha takımda kalması için yoğun çaba gösterdiği Güler için sürpriz bir gelişme yaşandı.

MESUT ÖZİL'DEN TELEFON

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İspanyol basınından Diario Sport'un haberine göre; Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Mesut Özil, genç yıldız Arda Güler ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"1 YIL DAHA KAL"

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Haberde, Arda Güler'in idolleri arasında saydığı Mesut Özil'in, Arda'ya bazı tavsiyelerde bulunduğu ve 1 sezon daha Fenerbahçe'de kalmasını önerdiği ifade edildi.


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