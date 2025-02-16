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Mesut Özil'den çarpıcı açıklamalar! Milli takımı neden seçmediğini açıkladı...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
16.02.2025 11:59
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Real Madrid'in efsaneleri arasında yer alan ve Fenerbahçe forması da giyen eski yıldız futbolcu Mesut Özil, merak edilen soruları yanıtladı. Mesut, neden Türk milli takımını seçmediğinden de bahsetti. Fenerbahçe'de oynamanın hayali olduğunu da belirten eski futbolcu, Galatasaray hakkında da konuştu.

Mesut Özil'den çarpıcı açıklamalar! Milli takımı neden seçmediğini açıkladı...

Kariyerinde Real Madrid, Arsenal, Fenerbahçe gibi kulüplerde forma giyen yıldız futbolcu Mesut Özil, Vav TV'de açıklamalarda bulundu. Alman Milli Takımı'nda oynayan eski futbolcu, jübilesini Fenerbahçe'de yapmak istediğini fakat izin verilmediğini söyledi, neden Türk Milli Takımı'nı seçmediğini açıkladı. Özil ayrıca Sarı-Lacivertli kulüpten Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler hakkında da konuştu.

"İNSANLARIN DEDİĞİ GİBİ OLMADI"

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Türk Milli Takımı'nı neden seçmediği konusunda Mesut Özil, "Bu konuda çok konuşmak istemiyorum. Ancak her şey anlatılanlar gibi değil. O dönem çok farklı olaylar oldu. Eski konuları bugünkü dönemde açmak yanlış olur ancak durum bazı insanların dediği gibi olmadı" ifadelerinde bulundu.

"ARDA'YI KENDİME BENZETİYORUM"

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Geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler hakkında konuşan Mesut Özil, "Şuan futbola baktığımda çok keyif almadığım bir dönemdeyim, benim dönemimde büyük isimler vardı, ama şu an Arda Güler'i kendime benzetiyorum" dedi.

"FENERBAHÇE'DE BIRAKMAK İSTEDİM"

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Futbolu Fenerbahçe'de bırakmak istediğini söyleyen Özil, "Fenerbahçe'de oynama sebebim bu yüzdendi ama izin vermediler sonrasında zaten Başakşehir'e gittim ardından da çocuğum dünyaya geldi futbolu bıraktım, iyi ki de bırakmışım" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY'I TEBRİK EDİYORUM "

Mesut Özil, "Fenerbahçe mi Galatasaray mı?" sorusuna, "Fenerbahçe'li olmak hayalimdi o da gerçek oldu. Galatasaray'ı da son yıllarda oynadığı futboldan dolayı tebrik ediyorum" cevabını verdi.

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Kasımpaşa Kasımpaşa

Anahtar Kelimeler:
Mesut Özil Arda Güler a milli futbol takımı fenerbahçe real madrid
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