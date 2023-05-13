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Mesut Özil'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek paylaşımı!

13.05.2023 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakın zamanda aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını duyuran eski futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla seçim öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

Mesut Özil'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek paylaşımı!

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu tarafından düzenlenen Türkiye Gençlik Zirvesi'ne katılan isimler arasında bulunan Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katılımcılar arasında bulunan futbolcu Mesut Özil ile bir süre sohbet etti.

''HER ZAMAN YANINDAYIZ''

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Zirvenin ardından Mesut Özil, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile el sıkıştığı fotoğraf paylaşarak Erdoğan'a 14 Mayıs seçimleri öncesi destekte bulundu.

Özil paylaşımında "Her zaman yanındayız Sayın Cumhurbaşkanım" ifadesini kullandı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

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