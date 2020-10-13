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Mesut Özil'den Fenerbahçe kararı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.10.2020 19:23 | Son Güncelleme

Arsenal'den ayrılması beklenen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Fenerbahçe'nin görüşme gerçekleştirdiği yıldız futbolcu için Arabistan ekibi Al-Nassr da devreye girmişti. Tecrübeli futbolcu geleceği ile ilgili kararını verdi. İşte son gelişmeler...

Mesut Özil'den Fenerbahçe kararı!

Arsenal'in sözleşmesini fesh etmek için düğmeye bastığı Mesut Özil, Ada basınında manşetleri süslemeye devam ediyor.Ada basınında çıkan haberlere göre Türk asıllı futbolcu, Arsenal'den ayrıldıktan sonra atacağı adımları masaya yatırdı.Eşi Amine Gülşe ve menajeriyle birlikte kariyer planlamasını yapan Mesut Özil'in önünde iki seçenek olduğu belirtildi.

BAZI KULÜPLERLE GÖRÜŞME OLACAK

31 yaşındaki futbolcunun ilk seçeneğinin ABD olacağı ifade ediliyor.Birçok MLS takımının transfer etmek istediği Mesut Özil'in eşi de ABD'ya gitmeye sıcak bakıyor.Yıldız futbolcunun menajerinin kısa süre içinde bazı MLS kulüpleri ile görüşeceği öne sürülüyor. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Özil'in yine de Fenerbahçe'yi ön plana koyduğu iddia edildi.

ABD OLMAZSA ROTA FENERBAHÇE

Mesut Özil'in diğer seçeneği ise Türkiye... Yıldız futbolcu eğer ABD'ye gitmezse rotasını Fenerbahçe'ye çevirecek.Mesut, "Çocukluk hayalim" dediği sarı-lacivertli takımla kariyerine devam edecek.


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