Mesut Özil'den Fenerbahçe kararı!

Arsenal'in sözleşmesini fesh etmek için düğmeye bastığı Mesut Özil, Ada basınında manşetleri süslemeye devam ediyor.Ada basınında çıkan haberlere göre Türk asıllı futbolcu, Arsenal'den ayrıldıktan sonra atacağı adımları masaya yatırdı.Eşi Amine Gülşe ve menajeriyle birlikte kariyer planlamasını yapan Mesut Özil'in önünde iki seçenek olduğu belirtildi.
31 yaşındaki futbolcunun ilk seçeneğinin ABD olacağı ifade ediliyor.Birçok MLS takımının transfer etmek istediği Mesut Özil'in eşi de ABD'ya gitmeye sıcak bakıyor.Yıldız futbolcunun menajerinin kısa süre içinde bazı MLS kulüpleri ile görüşeceği öne sürülüyor. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Özil'in yine de Fenerbahçe'yi ön plana koyduğu iddia edildi.
Mesut Özil'in diğer seçeneği ise Türkiye... Yıldız futbolcu eğer ABD'ye gitmezse rotasını Fenerbahçe'ye çevirecek.Mesut, "Çocukluk hayalim" dediği sarı-lacivertli takımla kariyerine devam edecek.
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