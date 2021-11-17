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Mesut Özil'den Galatasaraylıları kızdıran sözler!

17.11.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Mesut Özil, Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi FBTV'ye özel açıklamalarda bulundu. Galatasaray maçı ile ilgili emin konuşan Özil, sarı-kırmızılı taraftarları kızdırdı.

Mesut Özil'den Galatasaraylıları kızdıran sözler!
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli takımın yıldız oyuncusu Mesut Özil, dev maç öncesinde Fenerbahçe Televizyonu'na özel açıklamalarda bulundu.

"G.SARAY'I YENMEK İSTİYORUZ"

Heyecanlıyız. Güzel bir maç oynayacağız. Takım olarak hazırız. Elimizden geleni yapacağız 3 puanı almak için.

"BU DERBİ EN ÜST ZİRVE"

Galatasaray derbisi en üst zirve. Küçüklükten beri Fenerbahçeliyim. Derbileri izleyerek büyüdük. Pazar günü ilk 11'de olursam ben de derbide olacağım.

"ALLAH NASİP ETTİ"

Gurur verici bir şey çubuklu formayı giymek. Her zaman hayalimdi. Allah nasip etti. İnşallah takımıma yardım edebilirim. Takımca hedeflerimiz var. Kendi hedeflerim de var. İnşallah hedeflerimize ulaşırız.

"GALATASARAY'I YENECEĞİZ!"

Birkaç isim eksik, milli takımdalar. Onların yokluğunda hazırlanıyoruz. Çok çalıştık, çok motiveyiz. Herkesin morali yüksek, belli oluyor. Maç heyecanı var herkeste. İnşallah hazır olup, Galatasaray'ı yeneceğiz.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇ!"

Evet, bir de şu gerçek var. Herkes biliyor. Pazar günü çok çok önemli bir maç. Sadece bizim için değil, camiamız için de. Herkes derbinin farkında. Sahada ve idmanda herkesin o hırsı belli oluyor. Pazar günü en iyi şekilde çıkarak, maçı kazanmaya gidiyoruz.

"ŞAMPİYONLUK SÖZÜ"

Taraftarlar her zaman bize güvensin. Bize destek olsunlar ve sahip çıksınlar. Takım olarak onlara ihtiyacımız var. Onların desteğiyle, dualarıyla inşallah; sezon sonunda da hedeflerimize ulaşırız.

"ORADAN ÇIKACAĞIZ!"

Biliyoruz, zor dönemden geçiyoruz ama biz takım olarak da oradan çıkmasını biliriz. Dua edin. Biz takım olarak hazırız. Pazar günü camiamıza da inşallah bu 3 puanı hediye edeceğiz.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Mesut Özil
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