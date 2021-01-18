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Mesut Özil'den ilk açıklama: Bir rüya benim için de gerçekleşiyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.01.2021 01:45 | Son Güncelleme

Mesut Özil'i getiren uçak Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. Özil yaptığı açıklamada, "İlk başta çok heyecanlıyım. Çünkü ben her zaman Fenerbahçeliydim. Bir rüya benim için de gerçekleşiyor artık." ifadelerini kullandı.

Mesut Özil'den ilk açıklama: Bir rüya benim için de gerçekleşiyor

Fenerbahçe Kulübü'nün transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Mesut Özil İstanbul'a geldi.

Mesut Özil'i getiren uçak Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi.

"BİR RÜYA GERÇEKLEŞİYOR"

Yıldız futbolcu yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi:

"İlk başta çok heyecanlıyım. Çünkü ben her zaman Fenerbahçeliydim. Bir rüya benim için de gerçekleşiyor artık. Takım arkadaşlarımla inşallah başarılı oluruz. İnşallah her şey güzel olacak. Allah razı olsun onlardan, her zaman destekliyorlar. Zaten Fenerbahçeli olarak biliyoruz ne kadar büyük bir camia olduğumuzu. Yine de gösterdiler. Çok mutluyum. İnşallah teşekkürlerimi sahada sunabilirim onlara."

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