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Mesut Özil'den İsmail Kartal'a tepki! Oyundan çıkarken...

16.01.2022 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetimindeki ilk maçından beraberlikle ayrıldı. Antalyaspor karşısında 71. dakikada Sosa'nın golüyle öne geçen Fenerbahçe galibiyete çok yaklaşmıştı. Antalya ekibi bu golün üstünden çok geçmeden 81'de Doğukan Sinik ile skora beraberliği getirdi, mücadele 1-1 sona erdi. Maçın 64'üncü dakikasında oyundan alınan Mesut Özil, İsmail Kartal'a tepki gösterdi. Oyundan alınırken ''Ben mi?'' işareti yapan yıldız oyuncu saha kenarında hocanın yüzüne bile bakmadı.

Mesut Özil'den İsmail Kartal'a tepki! Oyundan çıkarken...
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından göreve başlayan İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ilk sınavını Antalyaspor deplasmanında verdi. Süper Lig'in 21. haftasında Antalya ekibine konuk olan Sarı-Lacivertliler istediği 3 puanı alamadı. Karşılaşmaya Mesut Özil'in oyundan alınırken yaptığı hareket damga vurdu. Vitor Pereira döneminde de sık sık oyundan alınınca Portekizli teknik adama sitemde bulunan dünya yıldızı, İsmail Kartal'a da dün gece tepki gösterdi.

"BEN Mİ HOCAM?"

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Karşılaşmada dakikalar 64'ü gösterirken İsmail Kartal, Mesut Özil'i oyundan alarak yerine genç Muhammed'i sahaya sürdü. Mesut Özil bu kararın ardından kenara dönerek büyük şaşkınlık yaşadı. Kulübeye doğru ilerlerken İsmail Kartal'a dönüp ''Ben mi hocam?'' dediği ekranlara yansıdı. Kartal'ın bu değişikliği sonrası kulübeye oturan yıldız oyuncu İsmail Kartal'ın yüzüne bakmadı.

SU ŞİŞESİNİ TEKMELEMİŞTİ

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UEFA Avrupa Ligi'nde D Grubu 3. maçında Belçika ekibi Antwerp'i konuk eden Fenerbahçe'de Mesut Özil, 65. dakikada oyundan alınmasına tepki göstermişti. Değişiklik tabelasında numarasını görmesinin ardından şaşkınlık içerisinde düşen yıldız, kenara söylenerek gelmişti. Moralinin bir hayli bozuk olduğu gözlenen tecrübeli oyuncu, yerini Dimitrios Pelkas'a bırakmıştı. Kenarda bulunan su şişelerini tekmeleyen Mesut Özil, teknik direktör Vitor Pereira'ya tepki göstermişti.


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Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal Fenerbahçe Futbol Kulübü Antalyaspor Mesut Özil
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