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Mesut Özil Meksika'dan Necaxa kulübünü satın aldı

13.04.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, büyük hayran kitlesine sahip olduğu Meksika'da kulüp satın aldı. Detaylar haberimizde....

Mesut Özil Meksika'dan Necaxa kulübünü satın aldı

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, futbol takımı sahibi oluyor. Özil’in satın alacağı Meksika Ligi’nde son sırada yer alan Necaxa Kulübü'nün ortakları arasında ünlü oyuncu Eva Longoria ve top model Kate Upton da yer alıyor.

Hürriyet'in haberine göre, birçok alanda kendi markasını oluşturan tecrübeli futbolcu bu defa Meksika Süper Ligi takımlarından Necaxa'nın hissedarlarından biri oldu. Daha önce ABD'de işbirliği yaptığı işadamlarından Al Tylis ve Sam Porter başta olmak üzere Dünyaca ünlü manken Eva Longoria, tanınmış model Kate Upton ve eşi ünlü beyzbolcu Justin Verlander ile beraber yatırım yapan Mesut, böylece Meksika'dan futbol takımı sahibi olan ilk Türk oldu.

Brezilya'daki Dünya Kupası Şampiyonluğu'ndan sonra Meksika'da müthiş bir hayran kitlesine sahip olan Özil, Real Madrid forması giydiği dönemde de Meksika'da popülaritesini iyice artırdı. Bu nedenle Meksika Ligi'ne ilgi duyan Mesut, fırsatı kaçırmayarak böyle bir yatarıma ortak olma kararı aldı. Necaxa bundan böyle 32 yaşındaki futbolcunun kariyeri boyunca kazandığı şampiyonluklardan edindiği tüm tecrübe ve birikimlerinden faydalanacak. Meksika Süper Ligi'ni sadece ABD'den tam 40 milyon kişi izliyor.


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Anahtar Kelimeler:
Meksika Mesut Özil
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Acun Ilıcalı da takımı satın aldı sen de aldın biz de işe yaramayan 17 tane çöp var rica etsek bonservis parası da almıyoruz oralara götürür musunuz Seni de daha görmedik sen gitme bekle
Çıkışa geçen veya düşüşü son bulan bir şeye yatırım yapmak mantıklı. Düşmeye devam edene yapmak tamamen kumar. Ama insanın parası çokken hiç bitmeyecekmiş gibi geliyor!

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