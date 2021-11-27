Mesut Özil'den sevindiren haber! Takımla birlikte çalıştı

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Olympiakos maçında görev yapan futbolcular, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla günü tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenmanda pas çalışmaları gerçekleştirdi. Dar alanda yapılan çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Öte yandan, sakatlığı nedeniyle Olympiakos deplasmanında görev alamayan Mesut Özil, takımla birlikte çalışmada yer aldı. Altay Bayındır ve Enner Valencia'nın ise tedavilerine devam edildi.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve karşılaşma için İzmir'e hareket edecek.

(DHA)

