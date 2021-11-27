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Mesut Özil'den sevindiren haber! Takımla birlikte çalıştı

27.11.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-lacivertli ekipte Mesut takımla birlikte çalışırken, Altay ve Valencia'nın tedavileri sürdü

Mesut Özil'den sevindiren haber! Takımla birlikte çalıştı
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Olympiakos maçında görev yapan futbolcular, aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla günü tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenmanda pas çalışmaları gerçekleştirdi. Dar alanda yapılan çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.
Öte yandan, sakatlığı nedeniyle Olympiakos deplasmanında görev alamayan Mesut Özil, takımla birlikte çalışmada yer aldı. Altay Bayındır ve Enner Valencia'nın ise tedavilerine devam edildi.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve karşılaşma için İzmir'e hareket edecek.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil
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