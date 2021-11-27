Kerem'e Avrupa kancası! Marsilya hayran kaldı

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray sahasında Fransız ekibi Marsilya ile karşı karşıya geldi. NEF Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele Cimbom'un 4-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu oynadığı futbolla Fransız ekibini kendisine hayran bıraktı.

KEREM'E HAYRAN KALDILAR

Sezon başında Roma'dan Cengiz Ünder'i kiralayan Marsilya, milli oyuncunun sözleşmesine 12 milyon euro satın alma opsiyonu koydurdu. Ancak Avrupa Ligi'ndeki maçlar, Fransız yetkililerin kafasını karıştırdı. Galatasaray deplasmanı için İstanbul'a gelen Marsilya cephesi, 4-2 kaybettikleri maçta Kerem Aktürkoğlu'na hayran kaldı.

KEREMİ TRANSFER LİSTESİNE ALAN 3. TAKIM

Lyon ve Nantes'ın ardından Kerem'i transfer listesine alan Marsilya, 23 yaşındaki kanat oyuncusunu yakından takip edecek.

Basında yer alan iddialara göre, Fransız ekibinde sezon sonunda Cengiz yerine Kerem'e yatırım yapılması yönünde görüşler dile getirilmeye başlandı.

