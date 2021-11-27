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Kerem'e Avrupa kancası! Marsilya hayran kaldı

27.11.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya karşısında net bir skorla galip gelirken, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu oynadığı futbolla Fransız ekibini kendisine hayran bıraktı.

Kerem'e Avrupa kancası! Marsilya hayran kaldı
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray sahasında Fransız ekibi Marsilya ile karşı karşıya geldi. NEF Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele Cimbom'un 4-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu oynadığı futbolla Fransız ekibini kendisine hayran bıraktı.

KEREM'E HAYRAN KALDILAR

Sezon başında Roma'dan Cengiz Ünder'i kiralayan Marsilya, milli oyuncunun sözleşmesine 12 milyon euro satın alma opsiyonu koydurdu. Ancak Avrupa Ligi'ndeki maçlar, Fransız yetkililerin kafasını karıştırdı. Galatasaray deplasmanı için İstanbul'a gelen Marsilya cephesi, 4-2 kaybettikleri maçta Kerem Aktürkoğlu'na hayran kaldı.

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KEREMİ TRANSFER LİSTESİNE ALAN 3. TAKIM

Lyon ve Nantes'ın ardından Kerem'i transfer listesine alan Marsilya, 23 yaşındaki kanat oyuncusunu yakından takip edecek.

Basında yer alan iddialara göre, Fransız ekibinde sezon sonunda Cengiz yerine Kerem'e yatırım yapılması yönünde görüşler dile getirilmeye başlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu
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