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Mesut Özil'den Vitor Pereira'ya olay tepki!

03.10.2021 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 8. haftasında evinde Kasımpaşa'yı 2-1 ile geçen Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Mesut Özil maça dahil olmayınca sert tepki gösterdi. İşte yaşanan gelişmeler...

Mesut Özil'den Vitor Pereira'ya olay tepki!

Süper Lig 'in 8. haftasında evinde Kasımpaşa'yı ağırlayan Fenerbahçe , sahadan Berisha ve Luiz Gustavo'nujn golleriyle karşılaşmadan 2-1'lik üstünlük ile ayrıldı.

Sarı Lacivertli ekip bu sonuçla liderliğini devam ettirdi. Mücadeleye damga vuran isim ise Mesut Özil oldu. Yaklaşık 2 haftadır rahatsızlığı nedeniyle takımda forma şansı bulamayan yıldız futbolcunun Kasımpaşa maçında sahada yer alması bekleniyordu.

SERT TEPKİ!

Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Vitor Pereira, ilk 11 tercihinde yıldız isme forma şansı vermedi. Daha sonra ise oyuncu değişikliklerinde de Mesut Özil'i tercih etmeyen Pereira'ya oyuncusundan sert tepki geldi.

Mesut Özil'in oyuna giremeyince çok sinirlendiği ve T-Shirt'ünü çıkarıp hocasının önüne attığı görüntülendi.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil Vitor Pereira
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