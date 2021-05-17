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Mesut Özil depremi! Maça çıkmak istememiş

17.05.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'in yaşanan sportif başarısızlıktan mutsuz olduğu ve ABD'ye gitme seçeneğini gündeme getirdiği belirtildi. Hatta yıldız futbolcunun Kayseri deplasmanına da sakatlığını bahane ederek gitmek istemediği iddia edildi.

Mesut Özil depremi! Maça çıkmak istememiş

Sezonu üçüncü bitiren Fenerbahçe'de yanıt bekleyen birçok soru var. Sezonun flaş transferi Mesut Özil'in takımın sportif anlamda yaşadığı kaostan mutsuzluk duyduğu ve ABD'ye gitme seçeneğini gündeme getirdiği de dedikodular arasında. Hatta yıldız ismin bu nedenle, sakatlığını bahane ederek Kayseri'ye gitmediği öne sürüldü.

KİRALIK OYUNCULARIN DURUMU BAŞ AĞRITACAK

Birer yıl daha sözleşmeleri olan Zanka, Frey ve Murat Sağlam'ın durumları belirsiz. Sezonu başka takımlarda kiralık geçien bu oyuncularla görüşülüp kurtulma çareleri aranacak. Sözleşmeleri 2024'te biten Ademi ve Allahyar'ın da baş ağrıtacağı kesin gibi.

YÜKSEK ÜCRET ALAN İSİMLER DE SIKINTI

Büyük umutlarla bonservisle transfer edilen ancak istenilen verim alınamayan daha ötesi tam bir hayal kırıklığına dönüşen Lemos, Tisserand ve Samatta'nın yüksek ücretlerinden kurtulmak da yeni yönetimin çözmek zorunda olduğu konular arasında.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 6 yorum
comalli emre takımı çok büyük zararlara sokmuştur.Ali koç ve emre acil istifa etmeli
bu adam Türkiyede oynucak biri değil.fener bunu göndermeli yoksa başına bela olur
sen yıllarca şamp ligi oyna baktı uefa kupasına düştü.Kaçış gözüktü.

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