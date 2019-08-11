SPOR

Mesut Özil'e saldıran iki kişi gözaltına alındı

İNGİLTERE HABERLERİ  | 11.08.2019 21:40 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in Londra'da uğradığı bıçaklı saldırı girişimi ile ilgili iki kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Saldırganların bu kişiler olup olmadığı konusunda bir bilgi verilmedi. İsimlerinden Türk oldukları anlaşılan şüpheliler mahkemeye çıkarılacak.

Mesut Özil'e saldıran iki kişi gözaltına alındı

Londra’da arabasına binerken gasp girişimi ve ardından bıçaklı saldırıya maruz kalan Mesut Özil ve Sead Kolasinac, polis soruşturması altında oldukları için Arsenal’in Newcastle maçının kadrosuna alınmamıştı.

BBC’nin haberine göre ise Mesut Özil’in evinin yakınında iki saldırgan yakalandı. Yakalanan ve Türk oldukları ortaya çıkan Ferhat Ercan ve Salaman Ekinci, polis tarafından 6 Eylül’de mahkemeye çıkartılacak.

Türk olduğu şüphelenilen 27 yaşındaki iki ismin, şüpheli olarak tutulduğu belirtildi.

MESUT VE KOLASINAC’A 24 SAAT YAKIN TAKİP

Öte yandan Mesut Özil ve Sead Kolasinac, saldırma girişimi nedeniyle 24 saat koruma altına alındı. Polis, 24 saat boyunca iki futbolcuyu da yakından izliyor.

PARTNER Eski halinden eser yok! Herkes bu değişimi konuşuyor Eski halinden eser yok! Herkes bu değişimi konuşuyor
Dev maçta tarihi skor! United dağıttıDev maçta tarihi skor! United dağıttı
Arsenal 3 puanla başladıArsenal 3 puanla başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mesut ozil sead kolasinac Salaman Ekinci

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

Yusuf siftah yaptı, Lille Zeki ile kazandı!

Yusuf siftah yaptı, Lille Zeki ile kazandı!

Terim'den flaş itiraf! 'G.Saray istemezse...'

Terim'den flaş itiraf! 'G.Saray istemezse...'

Onyekuru imzayı atıyor! İşte yeni takımı...

Onyekuru imzayı atıyor! İşte yeni takımı...

Neymar depremi! Teklif açıklandı

Neymar depremi! Teklif açıklandı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Everton'dan çılgın teklif! Cenk Tosun...

Everton'dan çılgın teklif! Cenk Tosun...

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İşte Chelsea'nin yeni 10 numarası

İşte Chelsea'nin yeni 10 numarası

Premier Lig'de kulüp rekoru kıran transfer

Premier Lig'de kulüp rekoru kıran transfer

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manchester United 4 - 0 Chelsea

Dev maçta tarihi skor! United dağıttı

Newcastle United 0 - 1 Arsenal

Arsenal 3 puanla başladı

Tottenham 3 - 1 Aston Villa (Premier Lig)

Tottenham'ı Kane kurtardı!

Alisson Becker 8 hafta sahalardan uzak kalacak

Alisson 2 ay yok!

West Ham United 0 - 5 Manchester City

Şampiyon sezona farklı başladı

Liverpool'a kötü haber! Alisson Becker, İstanbul'da yok

Alisson Becker, İstanbul'da yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.