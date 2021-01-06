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Mesut Özil, Fenerbahçe'den yıllık ne kadar kazanacak?

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.01.2021 17:02 | Son Güncelleme

DHA, Fenerbahçe'nin Mesut Özil ile 3,5 yıllık anlaşmaya vardığını yayınladı.

Mesut Özil, Fenerbahçe'den yıllık ne kadar kazanacak?

DHA (Demirören Haber Ajansı), adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil'in sarı-lacivertli takımla anlaştığını duyurdu.

Haberde, Mesut Özil'in Fenerbahçe ile 3,5 yıllık anlaşmaya vardığı aktarıldı.

"ABD'Yİ REDDETTİ"

Amerika Birleşik Devletleri'nden de teklif alan Mesut Özil, hem Fenerbahçeli olması hem de yoğun ısrarlar nedeniyle sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etti. MLS ekibi DC United'ın özellikle yüksek bir ücret, kulüpten hisse ve pilot takım kurma yetkisi önerdiği Özil, Fenerbahçe taraftarının önünde oynama hayali nedeniyle rotasını İstanbul'a çevirdi.

YILLIK NE KADAR KAZANACAK?

Sarı-lacivertli kulüple 3.5 yıllık anlaşma imzlayacak Özil'in, ligin ikinci yarısındaki maaşını İngiliz kulübü Arsenal ödeyecek. Yeni sezonla birlikte 2.5 milyon Euro imza parası alacak olan Özil yıllık ise 5 milyon Euro kazanacak.

Yıldız futbolcunun transferinde ise en önemli katkıyı Acun Ilıcalı sağladı. Ünlü televizyoncunun büyük uğraşlarıyla transfer sadece imzaya kaldı. Mesut Özil'in aldığı yüksek bütçeli tekliflere rağmen Ilıcalı'nın uğraşları, deneyimli orta sahayı Fenerbahçeli yaptı.

İSTANBUL'DAKİ EVİ HAZIR

Kariyerinde Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Mesut Özil, İngiltere'de Arsenal ile 4 lig kupası, 2 Süper Kupa; İspanya'da Real Madrid ile 1 lig şampiyonluğu, 1 de Süper Kupa kazandı. Özil, Almanya'da Werder Bremen ile de bir lig kupası sevinci yaşadı.

Eşi Amine Gülşe ile İstanbul Kısıklı'da büyük bir arazide yaptırdığı villada kalacak olan Mesut Özil, evin her ayrıntısıyla da kendisi ilgilendi. Cimnastik salonu ve tenis kortu da bulunan evinde yaşayacak Özil, villadaki son çalışmalar bitene kadar farklı bir adreste kalacak.

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