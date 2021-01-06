Mesut Özil, Fenerbahçe'den yıllık ne kadar kazanacak?

DHA (Demirören Haber Ajansı), adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil'in sarı-lacivertli takımla anlaştığını duyurdu.

Haberde, Mesut Özil'in Fenerbahçe ile 3,5 yıllık anlaşmaya vardığı aktarıldı.

"ABD'Yİ REDDETTİ"

Amerika Birleşik Devletleri'nden de teklif alan Mesut Özil, hem Fenerbahçeli olması hem de yoğun ısrarlar nedeniyle sarı-lacivertlilerin teklifini kabul etti. MLS ekibi DC United'ın özellikle yüksek bir ücret, kulüpten hisse ve pilot takım kurma yetkisi önerdiği Özil, Fenerbahçe taraftarının önünde oynama hayali nedeniyle rotasını İstanbul'a çevirdi.

YILLIK NE KADAR KAZANACAK?

Sarı-lacivertli kulüple 3.5 yıllık anlaşma imzlayacak Özil'in, ligin ikinci yarısındaki maaşını İngiliz kulübü Arsenal ödeyecek. Yeni sezonla birlikte 2.5 milyon Euro imza parası alacak olan Özil yıllık ise 5 milyon Euro kazanacak.

Yıldız futbolcunun transferinde ise en önemli katkıyı Acun Ilıcalı sağladı. Ünlü televizyoncunun büyük uğraşlarıyla transfer sadece imzaya kaldı. Mesut Özil'in aldığı yüksek bütçeli tekliflere rağmen Ilıcalı'nın uğraşları, deneyimli orta sahayı Fenerbahçeli yaptı.