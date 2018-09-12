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Mesut Özil Fenerbahçe'nin hayalini süslüyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.09.2018 10:03 | Son Güncelleme

İngiliz basını, Arsenal Menajeri Unai Emery ile sorun yaşayan Mesut Özil için Fenerbahçe’nin ocak ayında teklif yapacağını iddia etti. Hatta İngiltere’de bu transfer için bahisler bile açıldı. Mesut yıllardır Sarı-Lacivertliler’in hayalini süslüyor. Ancak 621 milyon Euro’luk borç varken, senelik 18.2 milyon Pound maaşı olan gurbetçi yıldız bir süre daha hayal olarak kalacak gibi.

Mesut Özil Fenerbahçe'nin hayalini süslüyor

Mesut Özil... Hemen her transferde Fenerbahçe’nin gündemine girdi. Özellikle geçtiğimiz sezonun devre arasında iddialar iyice artmıştı ama olmadı. Ali Koç’un başkanlığa gelmesinin ardından, yüksek borca dikkat çekmesi ve transferde büyük maliyetler altına girmeyeceklerini söylemesiyle bu yaz Alman yıldızın adı fazla gündeme gelmedi. Taa ki bu haftaya kadar

ManU da devrede

Mesut Özil ile Arsenal Menaceri Unai Emery arasında milli ara öncesi kriz patlak verdi. Yaşanan olaylar sonrası Emery’nin Mesut’u gözden çıkarttığı öne sürüldü. İngiliz basını, 29 yaşındaki yıldızın peşinde Manchester United ile Fenerbahçe’nin olduğunu iddia etti. İngiliz bahis şirketleri ise bir adım öne geçerek, bu transferin gerçekleşme ihtimali için bahisler açtı. Bu haberler Sarı-Lacivertliler’i fazlasıyla heyecanlandırdı.

Maaşı 153 milyon TL!

Ancak 621 milyon Euro’luk (4 milyar 657 milyon TL) borcu eritmek için çabalayan başkan Ali Koç’un, senelik maaşı 18.2 milyon Pound (153 milyon TL) olan Mesut Özil’e teklif yapacağı iddiası gerçekçi değil. Üstelik yıldız futbolcunun Arsenal’le 2021’e kadar sözleşmesi bulunuyor. Mesut, bir süre daha Fenerbahçeli hatta Türk futbolseverler için hayal olarak kalacak gibi görünüyor.

(FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe arsenal Spor Toto Süper Lig mesut ozil

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