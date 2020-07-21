SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Mesut Özil Fenerbahçe'nin teklifini reddetti

Mesut Özil Fenerbahçe'nin teklifini reddetti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.07.2020 09:39 | Son Güncelleme

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi... Arsenal forması giyen Mesut Özil'in, Fenerbahçe'den gelen teklifi reddettiği belirtildi. İşte tüm detaylar...

Mesut Özil Fenerbahçe'nin teklifini reddetti

Arsenal'de son dönemde beklentilerin çok uzağında kalan Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil'in Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirdiği belirtildi.

Bild'in haberine göre; Mesut Özil, Fenerbahçe'den gelen teklifi reddetti.

31 yaşındaki oyuncu için girişimde bulunan Fenerbahçe'nin, yıldız futbolcunun yüksek maaşı nedeniyle anlaşma zemini bulamadığı kaydedildi.

Koronavirüs pandemisi arasından sonra Arsenal formasıyla tek bir dakika bile süre almayan Mesut'un, 2021'de sona erecek sözleşmesini tamamlamayı planladığı vurgulandı.

Öte yandan Mesut Özil'in sözleşmesinin bitimiyle serbest kalacağının ve o zaman Türkiye'ye transfer olmasının yeniden gündeme gelebileceğinin altı çizildi.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise daha önce Mesut Özil'in transfer gündemlerinde olup olmadığına ilişkin soruya; "Mesut Özil'i Acun çıkardı galiba, ona sormak lazım. Bizim paramız yetmez. Çok iyi bir Fenerbahçeli ise, sembolik bir rakama gelecekse o zaman bakarız. Yanılmıyorsam 12 milyon Euro alıyor. Hadi indirim yaptı, 4 aldı. Bu paralar Türkiye'de yok artık" yanıtını vermişti. (AJANSSPOR)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Ahmet Çakar'dan olay sözler...Ahmet Çakar'dan olay sözler...
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

İstanbul Bağcılar’da polis memurunu şehit etmişti! Flaş gelişme

İstanbul Bağcılar’da polis memurunu şehit etmişti! Flaş gelişme

Cenk Tosun Türkiye'ye dönüyor!

Cenk Tosun Türkiye'ye dönüyor!

Abdullah Avcı'nın yeni takımı belli oldu

Abdullah Avcı'nın yeni takımı belli oldu

Cengiz Ünder dünya devine gidiyor!

Cengiz Ünder dünya devine gidiyor!

Maçın ardından ortalık karıştı, yumruklar hava uçuştu

Maçın ardından ortalık karıştı, yumruklar hava uçuştu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Fenerbahçe'de bir yolcu daha!

Fenerbahçe'de bir yolcu daha!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

F.Bahçe son dakikada 3 puanı kaptı

F.Bahçe son dakikada 3 puanı kaptı

Fenerbahçe, Trabzonsporlu yıldız oyuncu ile anlaştı!

Fenerbahçe, Trabzonsporlu yıldız oyuncu ile anlaştı!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
ulan kim mahalle takımında oynamak ister ki
abi ne sevgisi ne fanatikliği her şey para olmuş. onun açışından da düşünürsek o kadar para kazanıyorken neden çok düşük bir paraya gelsin.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mesut Özil Fenerbahçe'nin teklifini reddetti

Mesut Özil'den F.Bahçe'ye transfer cevabı!

Fenerbahçe'den ayrılan ihya oluyor

Fenerbahçe'den giden ihya oluyor

Ahmet Çakar: Emre Belözoğlu'nun ayrıldığı takım şampiyon oluyor

Ahmet Çakar'dan olay sözler...

Mesut Özil'den Fenerbahçe'nin teklifine cevap!

Almanlar duyurdu! Fenerbahçe ve Mesut Özil...

Emre Belözoğlu'ndan Medipol Başakşehir'e tebrik

Emre, Başakşehir'i tebrik etti

Vedat Muriqi Roma yolunda!

Muriqi F.bahçe'den ayrılıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.