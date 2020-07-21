Mesut Özil Fenerbahçe'nin teklifini reddetti

Arsenal'de son dönemde beklentilerin çok uzağında kalan Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil'in Fenerbahçe'nin teklifini geri çevirdiği belirtildi.

Bild'in haberine göre; Mesut Özil, Fenerbahçe'den gelen teklifi reddetti.

31 yaşındaki oyuncu için girişimde bulunan Fenerbahçe'nin, yıldız futbolcunun yüksek maaşı nedeniyle anlaşma zemini bulamadığı kaydedildi.

Koronavirüs pandemisi arasından sonra Arsenal formasıyla tek bir dakika bile süre almayan Mesut'un, 2021'de sona erecek sözleşmesini tamamlamayı planladığı vurgulandı.

Öte yandan Mesut Özil'in sözleşmesinin bitimiyle serbest kalacağının ve o zaman Türkiye'ye transfer olmasının yeniden gündeme gelebileceğinin altı çizildi.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise daha önce Mesut Özil'in transfer gündemlerinde olup olmadığına ilişkin soruya; "Mesut Özil'i Acun çıkardı galiba, ona sormak lazım. Bizim paramız yetmez. Çok iyi bir Fenerbahçeli ise, sembolik bir rakama gelecekse o zaman bakarız. Yanılmıyorsam 12 milyon Euro alıyor. Hadi indirim yaptı, 4 aldı. Bu paralar Türkiye'de yok artık" yanıtını vermişti. (AJANSSPOR)

