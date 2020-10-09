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Mesut Özil fesih için 15 milyon euro istedi

İNGİLTERE HABERLERİ  | 09.10.2020 22:09 | Son Güncelleme

Arsenal'de gözden düşen ve uzun süredir ayrılık ihtimali konuşulan Mesut Özil sözleşmesinin feshi için flaş bir talepte bulundu.

Mesut Özil fesih için 15 milyon euro istedi

Arsenal'de uzun süredir ayrılık ihtimali konuşulan Mesut Özil için yeni gelişmeler yaşanıyor. 31 yaşındaki oyuncunun haftalık 385 bin avroluk maaşı için yollar ayrılmak isteniyor.

Londra ekibi, sözleşmesi 2021 yazında sona erecek Alman oyuncuyla yolları daha erken ayırmanın planlarını yapıyor.

15 MİLYON İSTEDİ

Topçular, sözleşmenin son 9 ayı için bir anlaşma yapmak istedi ancak Mesut Özil bunu reddetti.

Türk asıllı Alman oyuncu, bu sürede sözleşmesinde kazanacağı 15 milyon avronun neredeyse tamamını istedi ve aksi halde ayrılmayı reddetti. Şu an için Mesut'un Ocak ayı transfer döneminden önce Arsenal'den ayrılması mümkün görünmüyor.

Arsenal, geçtiğimiz günlerde açıkladığı UEFA Avrupa Ligi kadrosuna 31 yaşındaki orta sahayı dahil etmedi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Aynen moruk yabancı futbolcular aynısını yapıyor sende aynisini yap
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