''Mesut Özil futbolu bırakıyor'' Başakşehir'den açıklama geldi

Medipol Başakşehir'in yarın RFS ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için kafileyle birlikte Letonya'nın başkenti Riga'ya gelen Gümüşdağ, takım oteli önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mesut Özil konusunda flaş ifadeler kullanan Gümüşdağ iddialara yanıt verdi.

"MESUT ÖZİL, TÜRK FUTBOLUNUN GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK KARİYERİDİR"

"Biliyorsunuz medyada çok şeyler konuşuluyor. Bunlar hep olacak. Mesut geldiği günden beri takımda oynamak istediğini, sahadaki antrenmanı ve mücadelesiyle, hocaya da bize de gösterdi. Uzun süredir belinde sorun yaşıyordu. Bunu bir an önce bitirip takıma dönmek, bu yarışta olmak ve Başakşehir'e katkı sağlamak istediğini söyledi. Biz de bunu istiyoruz. Mesut Özil, Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük kariyeridir. Kendisinin gerek ligde gerek Avrupa'daki maçlarda takım arkadaşlarına tecrübesiyle en büyük desteği vereceğine inanıyorum."



