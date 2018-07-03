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Mesut Özil gelecek sezon Arsenal'de 10 numaralı formayı giyeceğini açıkladı!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 03.07.2018 17:38 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, gelecek sezondan itibaren 10 numaralı formayı, Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Mesut Özil'in giyeceğini açıkladı.

Mesut Özil gelecek sezon Arsenal'de 10 numaralı formayı giyeceğini açıkladı!

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2017-2018 sezonu bitiminde Arsenal ile yollarını ayıran Jack Wilshere'den boşalan 10 numaralı formayı, Mesut giyecek.

Mesut, Wilshere'den önce Dennis Bergkamp ve Robin van Persie gibi isimlerin giydiği formayı taşıyacak olmaktan duyduğu mutluluğu, "10 numaranın benim için ne kadar özel olduğu sır değil. Çocukluk idolüm Zinedine Zidane bu formayı giyiyordu. Ben de giymek için can atıyorum." ifadeleriyle anlattı.

29 yaşındaki Alman milli futbolcu ayrıca Twitter hesabından yeni formasının fotoğrafını paylaşarak, altına "Bir sayıdan fazlası. Benim için anlamı çok büyük. Teşekkürler Arsenal." notunu düştü.

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