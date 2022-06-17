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Mesut Özil için sözleşme açıklaması geldi! ''Emeklilik olasılığı daha yüksek''

17.06.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de kadro dışı durumda bulunan Mesut Özil için menajeri Erkut Söğüt'ten açıklama geldi. Erkut Söğüt, "Mesut, futboldan sonra e-spora daha fazla girecek, belki de bir e-spor oyuncusu olacak. Kendi takımı ve oyuncuları var. Dürüst olmak gerekirse, Fortnite'da gerçekten iyi ve bence bir gün yarışırsa şaşırmam" sözlerini kullandı.

Mesut Özil için sözleşme açıklaması geldi! ''Emeklilik olasılığı daha yüksek''
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Jorge Jesus'un da kadroda düşünmediği Mesut Özil için açıklama geldi. Tecrübeli yıldızın menajeri Erkut Söğüt, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, "Mesut'un bundan sonra başka bir takımda oynayacağını sanmıyorum, bunu göremiyorum. Sadece Fenerbahçe, bu kadar. Sözleşmesinin bitmesine iki yıl daha var, eğer mecbur kalırsa başka kulüp aramaktansa emeklilik olasılığı daha yüksek." dedi.

"BELKİ DE BİR E-SPOR OYUNCUSU OLACAK"

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Mesut Özil ile ilgili açıklamalarına devam eden Söğüt, yıldız futbolcunun futbol kariyerinden sonra e-spor'a gireceğini söyledi. Erkut Söğüt, "Mesut, futboldan sonra e-spora daha fazla girecek, belki de bir e-spor oyuncusu olacak. Kendi takımı ve oyuncuları var. Dürüst olmak gerekirse, Fortnite'da gerçekten iyi ve bence bir gün yarışırsa şaşırmam" sözlerini kullandı.

"MESUT ÖZİL, BİR KAHRAMAN"

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Mesut'un Özil'in Arsenal'de oynadığı dönemde Uygur Türklerini için yaptığı paylaşımlar için de konuşan Erkut Söğüt, 34 yaşındaki futbolcuyu, futbolun 'Muhammed Ali'si olarak nitelendirdi ve, "Mesut Özil, bir kahraman, çünkü açık sözlü ve başkalarının söyleyemediği şeyleri söylüyor" diye konuştu. Mesut Özil'in Uygur Türkleri için paylaşımlarında Arsenal'in yıldız futbolcuya karşı tavrını da eleştiren Söğüt, "Arsenal, siyasi olarak her zaman tarafsız bir kulüptü ama şimdi tarafsız değiller. Şimdi dünyadaki konular hakkında görüş belirtiyorlar. Bunu Mesut yaptığında, 'Böyle şeyleri tartışmak istemiyoruz' demişlerdi." değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak, "Mesut'un Arsenal kariyeri için bir pişmanlığı var mı?" sorusu yöneltilen Erkut Söğüt, "Hayır, Arsenal'de oynadığı zamanlar kulübü seviyordu, sadece sonu istediği gibi bitmedi. Bunu birçok futbolcu yaşayabilir. Örneğin Aubameyang da ayrılmak zorunda kaldı. Bu futbol." açıklamasını yaptı.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil
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