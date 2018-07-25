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Mesut Özil'in abisi Mutlu Özil konuştu: Almanya'da her zaman ırkçılık vardı

ALMANYA HABERLERİ  | 25.07.2018 11:08 | Son Güncelleme

Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Türk kökenli futbolcu Mesut Özil’in ağabeyi Mutlu Özil, Almanya'da ırkçılığın her zaman olduğunu belirterek, "Mesut'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından maruz kaldığı ırkçı saldırılar nedeniyle 12 sene sonunda böyle ayrılmak bizi üzdü” dedi.

Mesut Özil'in abisi Mutlu Özil konuştu: Almanya'da her zaman ırkçılık vardı

Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Türk kökenli futbolcu Mesut Özil’in ağabeyi Mutlu Özil tatil için geldiği Zonguldak’ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden ağabeyi Mutlu Özil, “Alman Milli Takımı'ndan çekilme kararı vermeden önce baya düşündük. 12 sene Alman Milli Takımı'nda oynadı, hizmet verdi. Bu son dönemde tatsızlıklar oldu. Bizde Mesut için en uygun kararı alarak çekildik. Mesut’un morali şu an iyi, bozuk değil. Arsenal’de kampa katıldı. Artık oraya odaklandı” şeklinde konuştu.

“Mesut bunları hak etmedi”
Irkçılığın Almanya’da hep olduğunu ifade eden Özil, “Almanya'da her zaman vardı, bundan sonra da olacak ama bizim orada görmedik. Almanların da iyileri var. Bunu daha önceden yapıyorlardı. Bu yeni çıkmadı. Şimdi daha çok konuşulmaya başlandı. Gazeteler yazınca herkes açık açık konuşmaya başladı. Almanya dan da destek mesajları var. Üzülenler var. Irkçılık gösteren sadece birkaç kişi var. Biz kırgın değiliz. Almanya’da yaşıyoruz. Türk’üz ama iki bağlantımız var. Orada büyüdük orada okula gittik ama Mesut bunu hak etmedi. Bir fotoğraf yüzüne 12 sene sonunda böyle ayrılması bizi üzdü. Böyle ayrılmak istemezdik. Son maç yapıp, veda edebilirdi. Onlar bile bile yaptı” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın araması bize yeter”

Zonguldak’ta verilen desteğe ayrıca teşekkür eden ağabey Özil, burada yaşananları gidince Mesut Özil’e anlatacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mesut’u arayarak moral verdiğini belirten Özil, “Burada yaşananları Mesut oradan takip ediyordur. Bende gittiğimde anlatacağım. Dün akşam Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aradı destek verdi. O bize yeterli zaten” dedi.

Türkiye’de verilen desteğin ardından 'Mesut’un Türkiye’de 4 büyüklerde top oynayabilir mi?' sorusunu üzerine konuşan Mutlu Özil, Mesut’un 2021’e kadar Arsenal ile sözleşmesi olduğunu ifade ederek, “Orayı bilmiyorum onun için bir şey söylemek şimdiden zor. Olur ya da olmaz demek zor. Şu an Arsenal'de oynuyor” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
mesut ozil Mutlu Özil Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
O zaman neden Alman vatandaşı oldunuz? Neden Alman milli takımını seçtiniz? Orada sıkıntı var isr çıkın Alman vatandaşlığından Türk vatandaşı olun buyurun Türkiyede yaşayın !!!
PARA MEVKİ ÜN İÇİN SEÇİM YAPANLAR MAGDUR OLUNCA NEDENSE KAHRAMAN İLAN EDİLİYOR. BİZE DEĞİL ONLARA HİZMET ETMİŞSİN ŞİMDİDE MAĞDURUM DA MAĞDURUM DEMEÇLERİ. BİZ BU SENARYOYU ÇOK İZLEDİK .
sayın mesut bey... türkiyede alevi, sinnü, kürt, terekeme gibi şövenizmlik varken. ötekileşme kutuplaşma nın fazlasıyla olduğ bir yerde iken kardeşim kendi memlketimizde suriyelilerden sonra ikinci sıradyken elin devletinde ırkçılıktan bahsetme ,ne işin var çık gel vatanına bakalım hamngi cemaat fetö değilse menzildir. örnek bunlar siyasi provakatör. almanayda yaşıyan işçisi, patronu, akdemisyeni var onlar niye şikayetçi değil.
ırkçılık her yerde var..
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