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Mesut Özil'in acı günü! Anneannesi Hanife Güney hayatını kaybetti

12.03.2023 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Başakşehir'de forma giyen yıldız oyuncu Mesut Özil'in anneannesi Hanife Güney, 78 yaşında hayatını kaybetti. Özil, anneannesinin Devrek ilçesindeki cenaze törenine katıldı. İşte detaylar...

Mesut Özil'in acı günü! Anneannesi Hanife Güney hayatını kaybetti
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Medipol Başakşehir
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Arsenal'den Fenerbahçe'ye transfer olan ancak buradaki performansıyla beklentileri karşılayamaması üzerine eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Medipol Başakşehir'e transfer olan yıldız futbolcu Mesut Özil'e kötü haber geldi.

ANNEANNESİNİ KAYBETTİ

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34 yaşındaki oyuncu anneannesi Hanife Güney'den gelen kötü haberle yıkıldı. Yıldız ismin 78 yaşında anneannesi hayatını kaybetti. Özil, anneannesinin Devrek ilçesindeki cenaze törenine katıldı.

Almanya'da hayatını kaybeden 78 yaşındaki Hanife Güney'in cenazesi defnedilmek üzere memleketi Devrek'in Ahmetoğlu köyüne getirildi.

CENAZE TÖRENİNE KATILDI

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Anneannesinin cenazesi için Devrek ilçesine gelen Mesut Özil, ailesi ile birlikte cenaze törenine katıldı. Öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Hanife Güney son yolculuğuna uğurlandı.

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