Mesut Özil'in acı günü! Anneannesi Hanife Güney hayatını kaybetti

Arsenal'den Fenerbahçe'ye transfer olan ancak buradaki performansıyla beklentileri karşılayamaması üzerine eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Medipol Başakşehir'e transfer olan yıldız futbolcu Mesut Özil'e kötü haber geldi.

ANNEANNESİNİ KAYBETTİ

34 yaşındaki oyuncu anneannesi Hanife Güney'den gelen kötü haberle yıkıldı. Yıldız ismin 78 yaşında anneannesi hayatını kaybetti. Özil, anneannesinin Devrek ilçesindeki cenaze törenine katıldı.

Almanya'da hayatını kaybeden 78 yaşındaki Hanife Güney'in cenazesi defnedilmek üzere memleketi Devrek'in Ahmetoğlu köyüne getirildi.

CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Anneannesinin cenazesi için Devrek ilçesine gelen Mesut Özil, ailesi ile birlikte cenaze törenine katıldı. Öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Hanife Güney son yolculuğuna uğurlandı.

